Παναγιώτης Καραΐσκος: «Ήμουν αποφασισμένος, είχα στο μυαλό μου τη στρατηγική»

Στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤnews μίλησε ο μεγάλος νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, Παναγιώτης Καραΐσκος, εκφράζοντας τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη σημερινή του επιτυχία. Όπως είπε, αυτή η μέρα ήταν για εκείνον το επιστέγασμα σκληρής δουλειάς και εσωτερικής δύναμης.

«Ανυπομονούσα τις τελευταίες μέρες, περίμενα πώς και πώς να έρθει η στιγμή που θα ακούσω το μπαμ και να ξεκινήσω να τρέχω. Οπότε όλο αυτό με κρατούσε σε μια εγρήγορση και μια λαχτάρα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ήμουν αποφασισμένος. Ήξερα από πριν, είχα στο μυαλό μου τη στρατηγική και την τακτική που θα ακολουθήσω μαζί με τον προπονητή μου. Πήγαν όλα καλά. Διαχειρίστηκα, πιστεύω, καλύτερα από κάθε άλλη φορά τη διαδρομή και την κούρσα. Σήμερα τερμάτισα δυνατός μέχρι το τέλος», ανέφερε ο έμπειρος μαραθωνοδρόμος, περιγράφοντας τα συναισθήματά του.

Μιλώντας για τα κίνητρα που τον ωθούν να συνεχίζει, ο Καραΐσκος εξήγησε ότι για κάθε αθλητή οι λόγοι είναι διαφορετικοί, όμως για εκείνον το τρέξιμο είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από επιδόσεις και ρεκόρ. «Για εμένα είναι σίγουρα οι θυσίες που κάνω καθημερινά, επειδή έχω επιλέξει εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Το κάνω επειδή με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Με κάνει καλύτερο Παναγιώτη. Μου δίνει χαρά. Είναι ψυχοθεραπεία για μένα. Και σε δεύτερη μοίρα έρχονται και τα ρεκόρ και οι χρόνοι και οι θέσεις και όλα αυτά», σημείωσε με ειλικρίνεια.

Ο πρωταθλητής στάθηκε και στη σημασία που είχε το τρέξιμο στη ζωή του, αποκαλύπτοντας ότι αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για να ξεπεράσει μια δύσκολη περίοδο εξάρτησης. «Όταν βρήκα το τρέξιμο είπα “ώπα, εδώ είμαστε”. Αυτό δεν το έχεις νιώσει με τίποτα στη ζωή σου. Ούτε με χρήση, ούτε με γήπεδο, ούτε με ποδόσφαιρο, ούτε με άλλα αθλήματα. Και είπα ότι θα ασχοληθώ με αυτό, πριν αποφασίσω να ασχοληθώ με τον πρωταθλητισμό και να κυνηγάω θέσεις και ρεκόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη μετάβαση από την παλιά του ζωή σε μια νέα αρχή: «Η προηγούμενη ζωή μου ήταν στο ψάξιμο, γιατί ήμουν πολύ σε αρχικό στάδιο της απεξάρτησης και δεν ήξερα ακριβώς τι θέλω να κάνω. Βέβαια, είχα κάνει πολύ καλά βήματα: σπούδαζα, πήγαινα γυμναστήριο, ακολουθούσα έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Αλλά όταν ήρθε το τρέξιμο, ήταν ο διακόπτης — κάτι που δεν το περίμενα κιόλας», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι η ζωή πάντα μπορεί να φέρει απρόσμενες αλλαγές: «Οπότε και αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα, ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι αυτό στη ζωή που θα σε κάνει να αλλάξεις», είπε με νόημα. Θυμήθηκε, επίσης, τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν, επισημαίνοντας πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να εγκλωβιστεί σ’ έναν φαύλο κύκλο: «Πάντα, όταν ήμουν σε εκείνη τη ζωή, ήθελα και πίστευα μέσα μου ότι θα φύγω. Αλλά, κακά τα ψέματα, όταν μπαίνεις μέσα σε έναν τέτοιο κύκλο, χωρίς να το καταλάβεις, περνάνε πολύ γρήγορα τα χρόνια. Η μία ουσία φέρνει την άλλη, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι εύκολο να σε παρασύρει και να περάσουν τα χρόνια χωρίς να το αντιληφθείς. Όταν, λοιπόν, πήρα την τελική απόφαση και το αποφάσισα εγώ, σαν Παναγιώτης, να το κάνω, πήγα εκεί που έπρεπε — σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης — γιατί πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου, κάτι που είναι αδύνατο, για μένα τουλάχιστον, και το υποστηρίζω. Έκανα το πρώτο βήμα και μετά, σιγά σιγά, ένα ένα, ήρθαν και πήραν όλα τον δρόμο τους».

Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Καραΐσκος αναφέρθηκε στους επόμενους στόχους του, τονίζοντας ότι η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. «Τελείωσε σήμερα, πριν λίγες ώρες, ένας μεγάλος στόχος και από αύριο ξεκινάει μια καινούργια προετοιμασία, ένα καινούργιο πλάνο, για να πάμε στους επόμενους αγωνιστικούς μας στόχους και να κυνηγήσουμε και εκεί τα όριά μας και το ρεκόρ μας», είπε με αποφασιστικότητα, δείχνοντας πως για εκείνον, κάθε τερματισμός είναι απλώς η αρχή ενός νέου δρόμου.