Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ξέσπασε η Σιμόν Μπάιλς κατά δημοσιογράφων – «Αφήστε μας να απολαύσουμε τη στιγμή»

«Βέλη» κατά των δημοσιογράφων που καλύπτουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, έριξε η θρυλική Αμερικανίδα αθλήτρια, Σιμόν Μπάιλς.

Συγκεκριμένα, έπειτα από τον τελευταίο της θρίαμβο, η Σιμόν εξέφρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απογοήτευσή της για τη σειρά των ερωτήσεων που επιλέγουν να κάνουν δημοσιογράφοι στους αθλητές στο Παρίσι.

«Πρέπει πραγματικά να σταματήσετε να ρωτάτε τους αθλητές τι θα ακολουθήσει αφού κερδίσουν ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες», έγραψε χαρακτηριστικά.

you guys really gotta stop asking athletes what’s next after they win a medal at the Olympics

— Simone Biles (@Simone_Biles) August 4, 2024