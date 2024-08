Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Στην αντεπίθεση η Αλγερινή μποξέρ – «Είμαι η εκλεκτή του Θεού για το χρυσό μετάλλιο» – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Στην… αντεπίθεση πέρασε η Ιμάνε Χέλιφ, που έκανε μια μάλλον αμφιλεγόμενη δήλωση μετά το τέλος του αγώνα εναντίον της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνι, για το αγώνισμα του μποξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Η Αλγερινή μποξέρ που θεωρείται «βιολογικά αρσενικό», μετά την λήξη της αναμέτρησης δεν στάθηκε στη μικτή ζώνη για να κάνει δηλώσεις. Όμως, περνώντας μπροστά από τους εκπροσώπους του Τύπου, είπε ότι είναι «η εκλεκτή του Θεού για να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο» κι ότι «θα νικήσει όποιον χρειαστεί» για να τα καταφέρει.

Σημειώνεται ότι η Ιταλίδα αντίπαλος της εγκατέλειψε τον αγώνα μετά από 45 δευτερόλεπτα, όταν δέχτηκε το πρώτο χτύπημα από την Χέλιφ. Αμέσως, γύρισε στον προπονητή της λέγοντάς του δακρυσμένη «δεν είναι δίκαιο», καθώς θεώρησε ότι αντιμετώπιζε άνδρα και όχι γυναίκα.

Στη συνέχεια αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στην Αλγερινή και γονάτισε κλαίγοντας στη μέση του ρινγκ.

Φυσικά, η… εμπόλεμη κατάσταση μεταφέρθηκε στα social media, με τους υποστηρικτές των δύο αθλητριών να παίρνουν θέση με αναρτήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασαν τα εσκαμμένα.

Δείτε τις αναρτήσεις:

Algerian dude Imane Khelif allowed to box as female in the 2024 Olympics, due to “relaxed” IOC rules, although the International Boxing Association had banned him. Result: The IBA was banned instead from running the Olympic boxing tournament in Paris… #Wokelympics https://t.co/obgSjuVo4c

Italian boxer Angela Carini broke down in tears after she abandoned her bout against #Algerian Imane #Khelif after 46 seconds in a fight that sparked huge controversy at the #Olympics.

“I didn’t give up, but a punch hurt too much, and so I said enough. … I’m leaving with my… pic.twitter.com/ipm4oNTHJv

— Arzu Yildiz (@arzuyldzz) August 1, 2024