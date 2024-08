Κέιτ Μίντλετον: Φήμες για εμφάνιση – έκπληξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες – Ποιο αγώνισμα αναμένεται να παρακολουθήσει

Στο Παρίσι για να παρακολουθήσει από κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 είναι πιθανό να βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα η Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας που υποβάλλεται σε θεραπείες για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, από τον οποίο πάσχει, έχει εκφράσει την επιθυμία της να μεταβεί στη γαλλική πρωτεύουσα, για να έχει την ευκαιρία να δει από κοντά κάποιο ή κάποια από τα αγωνίσματα.

