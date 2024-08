Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: LIVE η τελετή λήξης από το Stade de France – Υπερθέαμα και εκπλήξεις υπόσχονται οι Γάλλοι

Ξεκίνησε η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Οι εορτασμοί για το τέλος των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιούνται στο Stade de France και αναμένεται να εμφανιστούν διάσημοί τραγουδιστές, ακροβάτες, χορευτές και καλλιτέχνες του τσίρκου.

Η τελετή λήξης, που ονομάζεται «Records», περιλαμβάνει την καθιερωμένη παρέλαση των αθλητών όλων των χωρών και το σβήσιμο της Ολυμπιακής Φλόγας. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής και η αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης, Ευαγγελία Πλατανιώτη θα είναι οι σημαιοφόροι της Ελλάδας.

Όλοι οι αθλητές που έχουν παραμείνει στο Παρίσι μπήκαν στο Stade de France

Enter the delegations – all 205 of them. 🤩 We watch the athletes on their final journey together as the Class of Paris 2024.#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/QwnBb9D8oD — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

Η είσοδος των σημαιοφόρων

Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί ένα σόου διάρκειας 40 λεπτών που «σκηνοθέτησε» ο Τομά Ζολί, με την κωδική ονομασία «Ρεκόρ»

Περισσότεροι από εκατό ερμηνευτές, ακροβάτες, χορευτές, ερμηνευτές τσίρκου θα μεταμορφώσουν το στάδιο σε μια γιγάντια αίθουσα παραστάσεων, μία γιγάντια σκηνή συναυλιών.

Μέρος της παράστασης θα πραγματοποιηθεί στον αέρα, με πολλά περάσματα «χωρίς δίχτυα ασφαλείας σε σημαντικό ύψος.

Τα κοστούμια, εξ ολοκλήρου ανακυκλωμένα από τον Κέβιν Γκερμανιέρ (εκτός από τα ρούχα των σταρ που ντύθηκαν από τον χορηγό Dior), θα είναι στην παλέτα χρυσού, μαύρου και στρας.

Υπεύθυνη για τη μουσική συνοδεία της παράστασης θα είναι η συμφωνική ορχήστρα Divertimento, με τα παιδιά της σχολής master του Fontainebleau.

Εικόνες από την είσοδο των σημαιοφόρων των χωρών

From the Opening Ceremony to the Closing Ceremony, we’ve come full circle! Let’s welcome in the flagbearers! 👋#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/4Uf6F1MuYc — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ευαγγελία Πλατανιώτη βγήκαν με την ελληνική σημαία

Εικόνες από το Stade de France

Ο τετράκις Χρυσός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Λεόν Μαρσάν, θα μεταφέρει με το φανό την Ολυμπιακή Φλόγα στο Stade de France

The sun sets on Paris 2024. What a ride it’s been! ☀️ What else has been lighting up the city’s skyline over the past 17 days? The Olympic Flame. 🔥 Where’s it being taken to?#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/TJLIzl6fgO — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

🌟 Léon Marchand recoge la llama olímpica en el Jardín de la Tullerías y poner rumbo al Stade de France.#Paris2024 pic.twitter.com/YkkwVVjOVb — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 11, 2024

H Zaho de Sagazan τραγούδησε το «Under the Paris Sky»

Zaho de Sagazan ouvre le bal avec une reprise de Sous le ciel de Paris, la célèbre chanson d’Edith Piaf. La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de #Paris2024, c’est maintenant sur Eurosport https://t.co/eiab7FFe9d pic.twitter.com/jSxHBifThW — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2024

C’est fini με οκτώ μετάλλια η Ελλάδα

Με 8 μετάλλια στις αποσκευές της «αποχαιρετά» η ελληνική αποστολή το Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Συγκεκριμένα, η Team Hellas μέτρησε ένα χρυσό, το μοναδικό της στους Αγώνες και το οποίο χάρισε ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, ένα αργυρό, που ήρθε από την κολύμβηση και τον Απόστολο Χρήστου στα 100μ. ύπτιο και έξι χάλκινα, τα οποία κατέκτησαν οι Θοδωρής Τσελίδης (χάλκινο στο τζούντο), Παπακωνσταντίνου/Γκαϊδατζής (χάλκινο στην κωπηλασία και το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών), Κοντού/Φίτσιου (χάλκινο στην κωπηλασία και το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών), Λευτέρης Πετρούνιας (χάλκινο στην ενόργανη γυμναστική και τους κρίκους), Εμμανουήλ Καραλής (χάλκινο στο στίβο και το επί κοντώ) και Νταουρέν Κουρουγκλίεφ (χάλκινο στην ελευθέρα πάλη).

Το χάλκινο μάλιστα του Κουρουγκλίεφ ήταν το τελευταίο που προστέθηκε στη συγκομιδή της Ελλάδας, συμπληρώνοντας τα 8 μετάλλια στο Παρίσι, με τα οποία ισοφάρισε την επίδοση της Ατλάντα το 1996. Ήταν μάλιστα η 4η καλύτερη επίδοση μετά την Αθήνα το 1896 (47), το 2004 (16) και το Σίδνεϊ το 2000 (13), ενώ η Team Hellas κατάφερε να διπλασιάσει τα μετάλλια της από τα 4 των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, το 2021.

Με τα 8 μετάλλια που προστέθηκαν στο Παρίσι, η Ελλάδα έφτασε τα 129 στην Ιστορία της σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τα ελληνικά μετάλλια ανά Ολυμπιακούς ΑγώνεςQ

1896 Αθήνα 47

1904 Σεντ Λούις 2

1908 Λονδίνο 4

1912 Στοκχόλμη 2

1916 Αντβέρπη 1

1956 Μελβούρνη 1

1960 Ρώμη 1

1968 Πόλη του Μεξικού 1

1972 Μόναχο 2

1980 Μόσχα 3

1984 Λος Αντζελες 2

1988 Σεούλ 1

1992 Βαρκελώνη 2

1996 Ατλάντα 8

2000 Σίδνεϊ 13

2004 Αθήνα 16

2008 Πεκίνο 3

2012 Λονδίνο 2

2016 Ρίο 6

2020 Τόκιο 4

2024 Παρίσι 8

ΣΥΝΟΛΟ: 129

Τα μετάλλια της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού:

1. Μίλτος Τεντόγλου (Στίβος, μήκος) — ΧΡΥΣΟ —

2. Απόστολος Χρήστου (Κολύμβηση, 200μ. πρόσθιο) — ΑΣΗΜΕΝΙΟ —

3. Λευτέρης Πετρούνιας (Ενόργανη Γυμναστική, κρίκοι) — ΧΑΛΚΙΝΟ —

4. Εμμανουήλ Καραλής (Στίβος, επί κοντώ) — ΧΑΛΚΙΝΟ —

5. Θεόδωρος Τσελίδης (Τζούντο, -90κ.) — ΧΑΛΚΙΝΟ —

6. Νταουρέν Κουρουγκλίεφ (Πάλη, 86κ. ελευθέρα) — ΧΑΛΚΙΝΟ —

7. Παπακωνσταντίνου/Γκαϊδατζής (Κωπηλασία, διπλό σκιφ ελ.βαρών) — ΧΑΛΚΙΝΟ —

8. Φίτσιου/Κοντού (Κωπηλασία, διπλό σκιφ ελ.βαρών) — ΧΑΛΚΙΝΟ —

Οι καλύτερες φωτογραφίες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

View this post on Instagram A post shared by The Olympic Games (@olympics)

View this post on Instagram A post shared by The Olympic Games (@olympics)

Dernière soirée des Jeux Olympiques !

Profitons en encore un peu 🔥

📸 #Paris2024 @OdieuxBoby pic.twitter.com/U7j13ibqXw — Paris 2024 (@Paris2024) August 11, 2024

Η αναχώρηση της ελληνικής αποστολής από το Ολυμπιακό χωριό για το στάδιο της τελετής λήξης

Για το «Stade de France», εκεί όπου στις 22:00 θα ξεκινήσει η τελετή λήξης, των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, αναχώρησε πριν από λίγη ώρα η ελληνική αποστολή.

Mε επικεφαλής τον Εμμανουήλ Καραλή και την Ευαγγελία Πλανατιώτη που θα είναι οι σημαιοφόροι στην τελετή λήξης αναχώρησε το απόγευμα η Ολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας από το Ολυμπιακό χωριό για το «Stade de France»

Πολλά μέλη της Ολυμπιακής ομάδας της Ελλάδας (όπως η ομάδα μπάσκετ ανδρών, οι κολυμβητές, αθλητές και αθλήτριες στίβου, οι κωπηλάτες), έχουν αναχωρήσει από το Παρίσι και στο στάδιο θα μπουν οι δύο ομάδες πόλο (άνδρες-γυναίκες), ελάχιστα μέλη της ομάδας στίβου, τα δύο μέλη της καλλιτεχνικής κολύμβησης και άλλοι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic Olympic Committee (@hellenic_olympic_committee)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic Olympic Committee (@hellenic_olympic_committee)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Stefanidi (@stefanidi_katerina)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic Olympic Committee (@hellenic_olympic_committee)

Ποιοι θα εμφανιστούν στην τελετή λήξης του Παρισιού

Τα ονόματα των καλλιτεχνών δεν έχουν ανακοινωθεί αλλά οι διοργανωτές δήλωσαν προηγουμένως ότι το Stade de France θα μετατραπεί σε μια γιγαντιαία αίθουσα συναυλιών. Θα υπάρχουν περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες, ακροβάτες, χορευτές και καλλιτέχνες του τσίρκου.

Ο Τομά Ζολί, που ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής της αμφιλεγόμενης τελετής έναρξης, η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση και της τελετής λήξης. «Στο Stade de France, όπου θα έχουν αγωνιστεί τα μεγαλύτερα αστέρια του στίβου και του Ράγκμπι σέβενς, η στιγμή θα είναι πανηγυρική και συναισθηματική, αλλά θα είναι επίσης μια στιγμή γιορτής» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργάνωσης Παρίσι 2024, Τόνι Εστανγκέ.

Και συνέχισε: «Επιτέλους, η πίεση θα φύγει και όλοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από το απολύτως εξαιρετικό σόου που σχεδιάζεται υπό τη διεύθυνση του Τομά Ζολί με τη βοήθεια όλων των ομάδων που εργάζονται στις τέσσερις τελετές του Παρισιού 2024. Καινοτόμες, εκπληκτικές και λαμπρές, αυτές οι τελετές υπόσχονται ήδη να είναι πολύ δυνατές, όπως ακριβώς και το “Records”, το οποίο έχει όλα όσα χρειάζονται για να αφήσει ένα σημάδι στην ιστορία των Τελετών Λήξης».

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι «παγκοσμίου φήμης τραγουδιστές θα συμπληρώσουν την εικόνα», ενώ μέρος της παράστασης θα γίνει στον αέρα. «Θέλουμε να γιορτάσουμε, αλλά συνειδητά. Αυτή η στιγμή του εορτασμού θα είναι επίσης μια ευκαιρία να προβληματιστούμε για τη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων στην κοινωνία μας», δήλωσε ο Τομά Ζολί.

«Είναι μια πολύ οπτική, πολύ χορογραφική, πολύ ακροβατική παράσταση με μια οπερατική διάσταση για να δώσουμε μια μεγάλη οπτική τοιχογραφία και να αποχαιρετήσουμε τους αθλητές από όλο τον κόσμο», σχολίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής.

Θα συμμετέχει ο Τομ Κρουζ;

Στο πλαίσιο της τελετής λήξης αναμένεται να παρουσιαστεί και μία παράσταση διάρκειας περίπου 12 λεπτών για να περάσει η Ολυμπιακή Φλόγα από το Παρίσι στο Λος Άντζελες που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024.

Την παράσταση σχεδίασε ο Μπεν Γουίνστον, Βρετανός παραγωγός και σκηνοθέτης, ο οποίος στα 42 του χρόνια έχει ήδη λάβει 13 βραβεία Emmy στην καριέρα του. Μάλιστα έχει «διαρρεύσει» η είδηση ότι ο Τομ Κρουζ συμμετέχει σε αυτή την παράσταση.

Παρόντες θα είναι και άλλοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Γκαμπρέλα Γουίλσον, γνωστή και ως H.E.R, η οποία θα πρέπει να τραγουδήσει τον αμερικανικό ύμνο. Ένα τρέιλερ, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τον Μάικλ Τζόνσον, τον skateboarder Τζάγκερ Ίτον και την Κέιτ Κούρντεϊ, παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδηλασίας βουνού το 2018, έχει ήδη δημοσιευτεί από το LA 2028.

Ρεκόρ εντός και εκτός σταδίων

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες «Παρίσι 2024» περνούν στην ιστορία και θα μείνουν εκεί για τους εκπληκτικούς τους χώρους στην καρδιά του Παρισιού και σε ολόκληρη τη Γαλλία, την εστίασή τους στη βιωσιμότητα και την κληρονομιά και τις επιδόσεις ρεκόρ αθλητών από 206 χώρες και την Ολυμπιακή ομάδα Προσφύγων.

«Αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν οι πρώτοι που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020. Ήταν νεότεροι, πιο περιεκτικοί, πιο αστικοί και πιο βιώσιμοι», αναφέρει χαρακτηριστικά σήμερα (11/8) η ΔΟΕ.

Ήταν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες με πλήρη ισότητα των φύλων, Ολυμπιακά και παγκόσμια ρεκόρ καταρρίφθηκαν και οι αθλητές κατέγραψαν ιστορικές πρωτιές για τις χώρες τους.

Τα ΜΜΕ αναφέρουν νούμερα ρεκόρ σε σύγκριση με τους προηγούμενους Αγώνες, με το Παρίσι 2024 να αποτελεί τη διοργάνωση με τη μεγαλύτερη παρακολούθηση όλων των εποχών, με πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει ασχοληθεί μαζί τους.

Αυτά είναι, όπως τα παρουσιάζει η ΔΟΕ, τα απίστευτα γεγονότα και στοιχεία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού:

Αγώνες

* 19 ημέρες

* Εκπροσωπήθηκαν αθλητές από 206 χώρες και την Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων της ΔΟΕ

* 32 αθλήματα/48 κατηγορίες

* 35 αγωνιστικοί χώροι

* 4 επιπλέον αθλήματα: skateboarding, αθλητική αναρρίχηση, σέρφινγκ και break dance

* 1 άθλημα έκανε το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς, τo breaking

* 754 αγωνίσματα

* 329 αγώνες μεταλλίων

* Παρήχθησαν 5.084 μετάλλια, χρησιμοποιώντας 18 γραμμάρια σιδήρου από τον Πύργο του Άιφελ

* 20 αγωνίσματα μεταλλίων ανδρών/γυναικών

* Καταρρίφθηκαν 125 ολυμπιακά ρεκόρ σε 10 κατηγορίες

* Καταρρίφθηκαν 32 παγκόσμια ρεκόρ σε 8 κατηγορίες

* 91 εθνικές Ολυμπιακές επιτροπές και η Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων της ΔΟΕ κέρδισαν μετάλλια

* 4 χώρες κέρδισαν το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες: Μποτσουάνα (Λετσίλε Τεμπόγκο – στίβος – 200μ ανδρών), Άγιος Δομίνικος (Θία ΛαΦοντ – στίβος – τριπλούν γυναικών), Γουατεμάλα (Αντριάνα Ρουάνο Ολίβα – σκοποβολή γυναικών), Σάντα Λουτσία (Ζουλιέν Άλφρεντ – στίβος – 100μ γυναικών)

* Πρώτο μετάλλιο για την Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων: Σίντι Νγκαμπά (χάλκινο) – πυγμαχία – 75 κιλά γυναικών

Πρώτο μετάλλιο για τις χώρες:

Αλβανία: Τσέρμεν Βάλιεφ (χάλκινο) – πάλη – 74 κιλά ελεύθερας ανδρών

Πράσινο Ακρωτήριο: Νταβίντ ντε Πίνα (χάλκινο) – πυγμαχία – 51 κιλά ανδρών

Άγιος Δομίνικος: Θία ΛαΦόντ (χρυσό) – στίβος – τριπλούν γυναικών

Σάντα Λουτσία: Ζουλιέν Άλφρεντ (χρυσό) – στίβος – 100μ γυναικών

Φίλαθλοι

* Πάνω από 9,5 από τα 10 εκατομμύρια εισιτήρια έχουν πουληθεί

* Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν τους δύο Ολυμπιακούς αγώνες ποδηλασίας δρόμου στις 3 και 4 Αυγούστου

* Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια επισκέπτες σε χώρους εορτασμών σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων:

4,5 εκατομμύρια φιλάθλους σε 171 τοποθεσίες-ζώνες φιλάθλων που άνοιξαν για την περίοδο των Αγώνων, με τις τρεις μεγαλύτερες – Paris Hôtel de Ville, Parc Georges-Valbon και Marseille – να υποδέχονται 15.000 έως 20.000 άτομα την ημέρα

* Πάρκο Εθνών: 15 έθνη φιλοξένησαν το δικό τους «Σπίτι» στο La Villette, συμπεριλαμβανομένου του Club France, με τη συμμετοχή να ξεπερνά τα 90.000 άτομα την ημέρα

* Πάρκο Πρωταθλητριών: 280.000 άνθρωποι βίωσαν τον χώρο εορτασμού στον Πύργο του Άιφελ, επευφημώντας 600 μετάλλια από όλο τον κόσμο

* Το 95% των επισκεπτών αξιολόγησαν την εμπειρία τους ως καλή ή εξαιρετική, δείχνοντας τον ενθουσιασμό των οπαδών για τους Αγώνες

Αθλήματα που σημειώνουν νέα ρεκόρ προσέλευσης στους Αγώνες:

* Ράγκμπι «7»- πάνω από 530.000 θεατές

* Χάντμπολ – σχεδόν 500.000

* Μπιτς βόλεϊ – σχεδόν 450.000

* Μόνο στις 30 Ιουλίου, περίπου 743.000 θεατές παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις του Παρισιού 2024

* Υπήρχαν περισσότερα από 2.500 έργα Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, που προσέφεραν πάνω από 100.000 εκδηλώσεις

* Το βράδυ του Σαββάτου περισσότεροι από 48.000 λάτρεις των Αγώνων συμμετείχαν στον πρώτο Μαραθώνιο φιλάθλων που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ισότητα των φύλων

* 196 αντιπροσωπείες (96%) επέλεξαν έναν άνδρα και μια γυναίκα αθλητή ως σημαιοφόρους τους

* 28 από τα 32 αθλήματα έφτασαν στην πλήρη ισότητα των φύλων

* Ένας πιο ισορροπημένος αριθμός αγώνων μεταλλίων, με το πρόγραμμα αγώνων να περιλαμβάνει 152 αγώνες γυναικών, 157 αγώνες ανδρών και 20 αγώνες μικτών φύλων

* Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 50% των 45.000 εθελοντών

* Το προσωπικό και το διοικητικό συμβούλιο της Οργανωτικής Επιτροπής του Παρισιού 2024 ήταν ισορροπημένα (50/50) μεταξύ ανδρών/γυναικών

* Η ισότητα των φύλων επιτεύχθηκε μεταξύ των 10.000 λαμπαδηδρόμων/συμμετεχόντων στη λαμπαδηδρομία

* Οι 40.000 θέσεις για το Μαραθώνιο φιλάθλων (Marathon Pour Tous) κατανεμήθηκαν επίσης εξίσου μεταξύ ανδρών και γυναικών

Ρεκόρ συμμετοχών για τα γυναικεία αθλήματα:

* Παγκόσμιο ρεκόρ ράγκμπι γυναικών: 66.000 στο Stade de France

* Ευρωπαϊκό ρεκόρ για το γυναικείο μπάσκετ: 27.000 στη Λιλ

* Ρεκόρ φιλάθλων στο γυναικείο χάντμπολ: 26.500

ΜΜΕ

* Οι Αγώνες έφτασαν σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο χάρη στις νέες συμφωνίες.

* 36 Κάτοχοι Δικαιωμάτων ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού Καναλιού)

* Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να έχει εμπλακεί μέσω εκπομπής ή ψηφιακών καναλιών με τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024»

* 11.000+ ώρες που παράγονται από την OBS

* 8.300+ προσωπικό εκπομπής

* 1.000+ κάμερες OBS

* 3.680 μικρόφωνα

* Έγιναν συνολικά περισσότερες από 113.000 λήψεις κατά τη διάρκεια των Αγώνων

* Ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 440 στιγμές αθλητών, υπερδιπλάσιες από αυτές του Τόκιο 2020

* 70+ χώρες συνδέθηκαν με αθλητές μέσω του Athlete Moment

* Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την υποστήριξη MRH με αυτόματη δημιουργία φωτεινών σημείων – δημιουργήθηκαν πάνω από 95.000 highlights

* 4.155 διαπιστευμένος Τύπος

* 904 εγχώριοι/4.830 διεθνείς

* 2.113 ειδησεογραφικοί οργανισμοί

* 1.578 φωτογράφοι