Οι αθλητικές μεταδόσεις 5/12/2025

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αθλητικές μεταδόσεις

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/12/2025):

02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA

11:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 1

15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 2

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ League Cup Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Final 8
19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Πανιώνιος Eurocup

19:30 Novasports 2HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Σάλκε Bundesliga 2

20:00 ΕΡΤ Sports 3 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Λέιτον Όριεντ Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Μαγιόρκα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χαλ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις διαφορές στη φωτό με το πλοίο που ταξιδεύει μέσα στην καταιγίδα – Μπορείτε να λύστε αυτό το τεστ παρατηρητικότη...

Ο γλυκός καρπός από το δένδρο της ζωής που είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες και μπορεί να ελέγξει το σάκχαρο στο αίμα

Εφορία: Πόσοι φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις – Πώς μπορούν να ρυθμισθούν οι οφειλές

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:15 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες ο Greek Freak

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπ...
20:18 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: Ισοπαλία… πρόκρισης στο «Καυτανζόγλειο» για τους Αγρινιώτες

Έπειτα από ένα κάκιστο ποιοτικά παιχνίδι, ο Ηρακλής κι ο Παναιτωλικός έμειναν στο «λευκό» 0-0 ...
19:39 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε – Η ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague εξαιτίας της κακοκ...
19:30 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Σαρακασίδης: Ποιος είναι ο 15χρονος τερματοφύλακας που έκανε ντεμπούτο με τον Πανιώνιο – ΦΩΤΟ

Στο ματς με τον Ολυμπιακό Β’ (4/11) ο Πανιώνιος αξιοποίησε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»