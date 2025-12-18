Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε προπόνηση με τον Ραφαήλ Παγώνη και τον αποθέωσε – «Θυμήσου τo session μας όταν πάρεις το πρώτο σου Slam» – ΒΙΝΤΕΟ

  • Ο θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, έκανε προπόνηση με τον 14χρονο Έλληνα Ραφαήλ Παγώνη, αποκαλώντας τον «ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματός μας».
  • Ο Σέρβος τενίστας ανάρτησε βίντεο στο Instagram, προτρέποντας τον Παγώνη να θυμηθεί αυτό το προπονητικό session όταν κερδίσει το πρώτο σου Slam.
  • Ο Ραφαήλ Παγώνης, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του στο Instagram, γράφοντας: «Σας παρακαλώ, μην με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο! Ευχαριστώ Νόλε για αυτή την εξωπραγματική εμπειρία!».
Προπόνηση με τον θρύλο του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε ο Ραφαήλ Παγώνης, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του.

Ο Σέρβος τενίστας ανάρτησε σε Story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την προπόνηση με τον 14χρονο Έλληνα και τον αποθέωσε, γράφοντας: «Ήταν υπέροχο που πέρασα χρόνο με τον νεαρό Έλληνα παίκτη Ραφαήλ Παγώνη. Ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματός μας (σε παρακαλώ θυμήσου αυτό το προπονητικό session όταν κερδίσεις το πρώτο σου Slam)».

Παγώνης: «Σας παρακαλώ, μην με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο»

«Σήμερα ονειρεύτηκα ότι με προσκάλεσαν να παίξω τένις με τον GOAT Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν πολύ ευγενικός, γενναιόδωρος και μου αποκάλυψε τα μυστικά της επιστροφής του. Σας παρακαλώ, μην με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο! Ευχαριστώ Νόλε για αυτή την εξωπραγματική εμπειρία! Τα λέμε σύντομα» έγραψε ο Ραφαήλ Παγώνης στο Instagram ανεβάζοντας και μία φωτογραφία με τον Τζόκοβιτς.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafael Pagonis (@rafael_pagonis)

