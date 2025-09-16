Νόβακ Τζόκοβιτς: Τι απάντησε για το αν μετακομίζει στην Ελλάδα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εδώ και κάποιους μήνες φημολογείται πως σκέφτεται να μετακομίσει στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο επιτυχημένος αθλητής βρίσκεται στην χώρα μας και πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις.

Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τον σπουδαίο τενίστα, ο οποίος ρωτήθηκε για το αν ισχύουν τα όσα ακούγονται. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ούτε διέψευσε, ούτε επιβεβαίωσε τις φήμες, σημειώνοντας πως απλώς απολαμβάνει τον χρόνο που περνάει με την οικογένειά του.

«Είμαι με τον γιο μου τώρα… Συγγνώμη! Είμαι πολύ καλά, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ», είπε στην αρχή ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα μετακομίσει στην Ελλάδα, ο επιτυχημένος αθλητής απάντησε: «Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απλά απολαμβάνω το χρόνο μου με την οικογένειά μου. Θα είμαι εδώ για τα τουρνουά».