Νέο ξέσπασμα του Τσιτσιπά – Πέταξε το μπαλάκι προς τους γονείς του

Ξέσπασε για ακόμη μια φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος ήταν εκνευρισμένος με την εξέλιξη του αγώνα με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Ρώσο τενίστα, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στα ATP Finals.

Ο Έλληνας τενίστας έχασε τη συγκέντρωσή του στον καθοριστικό τρίτο αγώνα και ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του.

Κι ενώ οι γονείς του τού μιλούσαν και τού έδιναν οδηγίες συνέχεια, ο 24χρονος έστειλε ένα μπαλάκι με δύναμη προς το μέρος της ομάδας του.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

When there’s too much chat 😬#NittoATPFinals pic.twitter.com/MW6e4MFGNB

— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2022