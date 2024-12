Νάνι: Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση έπειτα από μία μακρά καριέρα

Ο Πορτογάλος αστέρας Νάνι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο, ολοκληρώνοντας μία λαμπρή καριέρα στα 38 του χρόνια. Η τελευταία του ομάδα ήταν η Εστρέλα Αμαδόρα, ενώ είχε κατακτήσει μεταξύ άλλων το Champions League του 2008 και το Euro 2016 με την εθνική Πορτογαλίας.

Ο Νάνι, που υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς ακραίους επιθετικούς της γενιάς του, έκανε γνωστή την απόφασή του το βράδυ της Δευτέρας. Μέσα από μια καριέρα που διήρκησε πάνω από δύο δεκαετίες, ο Πορτογάλος έγραψε ιστορία τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Νάνι σήκωσε το Champions League στον αξέχαστο τελικό της Μόσχας το 2008. Παράλληλα, κατέκτησε τέσσερις φορές την Premier League, ισάριθμα Λιγκ Καπ και τέσσερα Community Shield υπό την καθοδήγηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τον Νάνι. Με 112 συμμετοχές, συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορική κατάκτηση του Euro 2016, όπου η Πορτογαλία κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης.

Η καριέρα του Νάνι εκτός Αγγλίας περιλάμβανε εξίσου σημαντικούς σταθμούς. Αγωνίστηκε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τη Φενέρμπαχτσε, τη Βαλένθια, τη Λάτσιο, αλλά και σε λιγότερο προβεβλημένα πρωταθλήματα, όπως της Αυστραλίας με τη Μέλμπουρν, της Τουρκίας με τη Ντεμίρσπορ και των ΗΠΑ με την Ορλάντο.

The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR

— Nani (@luisnani) December 8, 2024