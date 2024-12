Αυστραλία: Τρομοκρατική η εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή της Μελβούρνης – Τρεις ύποπτοι καταζητούνται

Η αστυνομία της Βικτώριας στην Αυστραλία ανακήρυξε επίσημα ως τρομοκρατική ενέργεια την πρόσφατη εμπρηστική επίθεση στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη, η οποία καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου, στην περιοχή Ripponlea, ενώ οι πιστοί άρχιζαν να καταφθάνουν για τις πρωινές προσευχές ενόψει του Εβραϊκού Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Βικτώριας, Σέιν Πάτον, τρία άτομα φέρονται να βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Οι δράστες, που φορούσαν μάσκες, έβαλαν φωτιά στο κτίριο, προκαλώντας ζημιές ύψους εκατομμυρίων δολαρίων. Δύο από τα τρία κτίρια της συναγωγής καταστράφηκαν, ενώ πέντε χειρόγραφα Τόρα -ιερά κείμενα των διδασκαλιών του Μωυσή- δεν σώθηκαν.

Η έρευνα περνά πλέον στην ευθύνη της Αντιτρομοκρατικής, με την ανακήρυξη της ενέργειας ως τρομοκρατική επίθεση να παρέχει στις Αρχές πρόσθετες εξουσίες ερευνών, όπως την κράτηση και ανάκριση των τριών υπόπτων, αφού εντοπιστούν.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δύο μασκοφόρους άνδρες να ρίχνουν ένα υγρό στο τζαμί πριν από τη φωτιά. Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τον ρόλο που διαδραμάτισε ο τρίτος ύποπτος, ενώ δεν έχει επίσης αποκαλύψει αν γνωρίζει την ταυτότητα οποιουδήποτε υπόπτου.

Η αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε ότι το κίνητρο της επίθεσης φαίνεται να είναι «πολιτικό», τονίζοντας ότι τέτοια εγκλήματα δεν θα γίνουν ανεκτά. Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζασίντα Άλαν, χαρακτήρισε την επίθεση «σατανική και αντισημιτική» και δεσμεύτηκε για πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παρά την πρόοδο στην έρευνα, ο Σέιν Πάτον επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, αν και οι Αρχές δεν αποκλείουν τίποτα. Έχουν ήδη αναπτυχθεί επιπλέον αστυνομικοί στις περιοχές όπου ζουν και συγκεντρώνονται μεγάλοι αριθμοί Εβραίων, ενώ υπάρχει αυξημένη παρουσία των ομάδων άμεσης επέμβασης.

Η διευθύντρια του Συμβουλίου Εβραϊκής Κοινότητας της Βικτώριας, Ναόμι Λεβίν, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια των ιερών αντικειμένων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρότερη προστασία των θρησκευτικών χώρων.

Η δημοσιογράφος του Sky News, Σαρί Μάρκσον, που είχε πρόσβαση στον κατεστραμμένο χώρο, περιέγραψε τις εικόνες ως «σπαρακτικές». Εκατοντάδες ιερά βιβλία έχουν καταστραφεί, ενώ η μυρωδιά από τη φωτιά παραμένει έντονη.

Η ίδια συνέκρινε την καταστροφή με τις εικόνες από τις πυρπολημένες κοινότητες στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.

The chaotic scenes and the overpowering smell of thick smoke engulfing the burnt-out interior of the Adass synagogue in Melbourne harks back to the Night of the Broken Glass, writes Sky News Australia host Sharri Markson.https://t.co/lySxvYmrcW

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) December 9, 2024