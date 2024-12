Ολλανδία: Τουλάχιστον πέντε οι νεκροί από την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη Χάγη – ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια πολυκατοικίας, τμήμα της οποίας κατέρρευσε εξαιτίας ισχυρής έκρηξης, στη Χάγη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ολλανδικών αρχών.

Ο δήμαρχος Γιαν φαν Ζάνεν δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου πως συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα χαλάσματα, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ένας εγκλωβισμένος στα χαλάσματα ανασύρθηκε ζωντανός περίπου 12 ώρες μετά την κατάρρευση τμήματος του κτιρίου στις 06:15 το πρωί του Σαββάτου. Συνολικά, τέσσερις τραυματίες δέχθηκαν ιατρική βοήθεια και δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

There has been an explosion at a block of flats in The Hague. The 3 storey building has partially collapsed at 6.00am Dutch time.

Four people have been rescued and a child’s voice heard.

A car was seen speeding away. pic.twitter.com/KT3XEVJ5yv

