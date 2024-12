Συρία: Τα υπόγεια τούνελ διαφυγής της οικογένειας Άσαντ – Δείτε βίντεο

Μετά την πτώση του προέδρου της Συρίας οι αντάρτες αποκαλύπτουν τα μυστικά υπόγεια τούνελ διαφυγής της οικογένειας Άσαντ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αντάρτες δείχνουν ένα πολυτελές υπόγειο δίκτυο που ανακάλυψαν κάτω από την έπαυλη του αδελφού του Μπασάρ αλ Άσαντ, Μαχέρ.

Το βίντεο δείχνει το ευρύ δίκτυο του τσιμεντένιου τούνελ που φυλάσσεται από βαριές μεταλλικές πόρτες.

Η οικογένεια ου Μπασάρ αλ Άσαντ έχει λάβει άσυλο στην Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ. Ωστόσο τα ίχνη του αδελφού του, ο οποίος είναι ταγματάρχης του συριακού στρατού και διαβόητος για την αδίστακτη συμπεριφορά του, έχουν χαθεί.

Massive tunnel complex beneath Maher Assad’s mansion, wide enough for trucks carrying Captagon and gold to drive through. pic.twitter.com/q7lmlLOfqi

— Akıncı (@YavuzSelim23_1) December 8, 2024