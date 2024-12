Βίντεο: Ελάφια αναστάτωσαν αγώνα δρόμου – Δύο τραυματίες από την απρόσμενη… εισβολή τους

Μια ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια του ετήσιου αγώνα Turkey Day Run στο Γουότερταουν, καθώς ένα κοπάδι από ελάφια αναστάτωσε τους δρομείς, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο γυναικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην έναρξη του αγώνα, όταν τουλάχιστον τέσσερα ελάφια διέσχισαν τον δρόμο όπου έτρεχαν οι δρομείς, περνώντας με ταχύτητα ανάμεσά τους.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν και έχουν γίνει viral στα social media, διακρίνονται τα ελάφια τη στιγμή που «εισβάλλουν» στο σημείο, με ένα από αυτά να συγκρούεται με δύο γυναίκες στη μέση του δρόμου, ρίχνοντάς τες στο έδαφος.



Η μία από τις γυναίκες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα, ενώ η άλλη έλαβε φροντίδα επί τόπου από παρευρισκόμενους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία του Γουότερταουν επιβεβαίωσε ότι και οι δύο γυναίκες υπέστησαν μόνο μικροτραυματισμούς.

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους Αμερικανούς να κάνουν παραλληλισμούς με το χιουμοριστικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Grandma Got Run Over by a Reindeer».

Ο αγώνας Turkey Day Run στο Γουότερταουν αποτελεί μια παραδοσιακή δραστηριότητα της περιοχής για την Ημέρα των Ευχαριστιών, προσελκύοντας εκατοντάδες συμμετέχοντες. Ωστόσο, το φετινό περιστατικό με τα ελάφια έδωσε έναν απρόσμενα σουρεαλιστικό τόνο στην εκδήλωση και μια ανάμνηση που δύσκολα θα ξεχαστεί.