Μονακό – Παναθηναϊκός 90-91: Πράσινη ανατροπή με buzzer beater

Ο Μάριους Γκριγκόνις «ξέρανε» με buzzer beater τρίποντο τη Μονακό, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μία μεγάλη ανατροπή από το -15 και ένα τεράστιο «διπλό».

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 91-90 από το Πριγκιπάτο, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, δίνοντας θετικό πρόσημο και πάλι στο ρεκόρ τους (8-7). Στον αντίποδα οι Μονεγάσκοι υπέστησαν την έβδομη ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 47-39, 67-56, 90-91

Running out of words to describe this game… 🤯

Grigonis calls GAME 🚨 🚨 🚨 #MagicMoment I @paobcgr pic.twitter.com/kWJjh83S0E

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2023