Μαρία Σάκκαρη: Ήττα και πρόωρος αποκλεισμός στην Γαλλία

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο στο WTA 250 τουρνουά στο οποίο συμμετείχε στη Ρουέν της Γαλλίας, αφού γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ (0-6, 6-3, 3-6) από την Τζέσικα Μπούθας Μανέιρο. Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε άσχημη εμφάνιση και ηττήθηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο σε 1 ώρα και 46 λεπτά.

Jessica Bouzas Maneiro bagels Maria Sakkari in the first set at the Rouen WTA 250.

6-0 in 25 minutes.

Faced 0 break points.

Sakkari won 3 points on return. pic.twitter.com/knkauLRYon

— edgeAI (@edgeAIapp) April 15, 2025