Charleston Open: Πρεμιέρα με νίκη για την Μαρία Σάκκαρη – Κέρδισε 2-0 την Στάκουσιτς

Νικηφόρα ξεκίνησε την πορεία της στο τουρνουά του Charleston η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 6-2) της Μαρίνα Στάκουσιτς.

H Μαρία Σάκκαρη αντέδρασε μετά το αρχικό 0-3 (με διπλό break) στο πρώτο set και κερδίζοντας στη συνέχεια τα 12 από τα 14 games έφτασε στη νίκη κόντρα στην 20χρονη Καναδή και Νο126 του κόσμου, με 6-3, 6-2 έπειτα από μια ώρα και 20 λεπτά εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο.

Σύμφωνα με το tennis24, η Νο64 του κόσμου τελείωσε την αναμέτρηση με 65% περασμένα πρώτα service, κερδίζοντας το 70% των πόντων (23/33), το 33% στο δεύτερο (6/18), ενώ κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις 6 από τις 11 ευκαιρίες της για break.

Στο 1ο set η Στάκουσιτς προηγήθηκε με 3-0, έχοντας “σπάσει” δύο φορές το service της Σάκκαρη, αλλά και με 30/0 στο 4ο game! Από εκεί και πέρα, σχεδόν ό,τι πόντο πήρε η 20χρονη Καναδή ήταν από αβίαστα ή υπό πίεση λάθη της Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία έκλεισε το set με 15 αβίαστα λάθη, με 6 συνεχόμενα games και 3/4 break-points έκανε το 6-3 σε 51 λεπτά παίρνοντας προβάδισμα με 1-0.

To 2o σκέλος ξεκίνησε με τη Σάκκαρη να παίρνει και 7ο game στη σειρά, φτάνοντας σε ένα ακόμα break, με το σερί να σταματάει η Καναδή παίρνοντας άμεσα πίσω το χαμένο της service με love-game και ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η Σάκκαρη προσπάθησε να βρεθεί και πάλι μπροστά με break, όμως ο Στάκουσιτς κατάφερε να σβήσει και τα δύο break-points της Ελληνίδας τενίστριας διατηρώντας το προβάδισμα με 2-1. Ωστόσο, ό,τι δεν κατάφερε να κάνει η Σάκκαρη σε εκείνο το σημείο, το έκανε λίγο αργότερα παίρνοντας κεφάλι στο set με 3-2 και αμέσως μετά με 4-2.

Στη συνέχεια η Σάκκαρη με ένα εύκολο break και ένα ακόμα hold έκλεισε το ματς και το εισιτήριο για τον 2ο γύρο εκεί όπου θα βρει την “χρυσή” Ολυμπιονίκη του Παρισιού Κινγουέν Ζενγκ.

yeah she enjoyed that one 🗣️@mariasakkari wins 4 games in a row!#CharlestonOpen pic.twitter.com/saCjtT8HyZ — wta (@WTA) April 1, 2025

