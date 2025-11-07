Λίβερπουλ και Τότεναμ παρακολουθούν τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη

Η Λίβερπουλ θα κινηθεί το καλοκαίρι για έναν κεντρικό αμυντικό, καθώς δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στους Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Ιμπραχίμα Κονατέ, ο οποίος μάλιστα δεν αποκλείεται ν’ αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το «Άνφιλντ».

Στη λίστα του Άρνε Σλοτ είναι ο Πορτογάλος στόπερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γκονσάλο Ινάσιο, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός της Σεβίλης, Λόικ Μπαλντέ, ο Άγγλος διεθνής μπακ της Κρίσταλ Πάλας, Μαρκ Γκουέχι και ο Ολλανδός οπισθοφύλακας της Τότεναμ, Μίκι φαν ντε Φεν.

Σύμφωνα όμως με την ιστοσελίδα «TBR Football» ο Ολλανδός κόουτς εξετάζει προσεκτικά και την περίπτωση του Κωνσταντίνο Κουλεριάκη, για τον οποίο δείχνει έντονο ενδιαφέρον και η Τότεναμ, με τις δύο ομάδες να παρακολουθούν τα παιχνίδια του με τη Βόλφσμπουργκ, αλλά και την Εθνική ομάδα.

Ο 21χρονος αμυντικός, που αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 από τον ΠΑΟΚ για τη Γερμανία και τη Βόλφσμπουργκ, αντί 14 εκατ. ευρώ, έχει συμβόλαιο με τους «λύκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως «η Λίβερπουλ και η Τότεναμ θέλουν τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, αλλά έχουν ανταγωνισμό από Κρίσταλ Πάλας και Αστον Βίλα, που επίσης ενδιαφέρονται για τον Ελληνα σέντερ μπακ».

Να σημειωθεί πως ο Κουλιεράκης, που είχε την περασμένη σεζόν 22 συμμετοχές με δύο ασίστ, φέτος στην Bundesliga έχει 13 συμμετοχές. Ο διεθνής στόπερ βρίσκεται μάλιστα ανάμεσα στους 100 πιο ακριβούς παίκτες, με ηλικία από 21 ετών και κάτω, στο «χρηματιστήριο» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 28/11/2003, έχει εκτιμώμενη αξία περίπου στα 28 εκατ. ευρώ και καταλαμβάνει την 53η θέση στη σχετική λίστα του CIES Football Observatory, του διεθνούς κεντρού αθλητικών ερευνών, που βρίσκεται στο Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη FIFA.

Η ιστοσελίδα «TBR Football» αναφέρει πως «η εξέλιξη του 21χρονου είναι εντυπωσιακή και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι για την απόκτηση του. «Η Τότεναμ ψάχνει για έναν κεντρικό αμυντικό και εξετάζει την περίπτωση του Κουλιεράκη, καθώς θέλει έναν αριστεροπόδαρο στόπερ για να είναι αναπληρωματικός του Μίκι φαν ντεν Φεν», όπως αναφέρει σχετικά.

Στη συνέχεια στο ρεπορτάζ γίνεται αναλυτική αναφορά στις επιδόσεις του Έλληνα άσου, ο οποίος έχει έως τώρα: 83.77% στην ακρίβεια των μεταβιβάσεων, 40 επιτυχημένα τάκλιν, 60 επιτυχημένες εναέριες μονομαχίες και 33 κλεψίματα της μπάλας. Μάλιστα αναφέρει πως την περασμένη σεζόν ο Κουλιεράκης είχε επιχειρήσει 256 μακριές μπαλιές από την άμυνα στην επίθεση με ποσοστό ακρίβειας στα 43.75%.