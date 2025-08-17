Kύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με δύο αγώνες – Το πρόγραμμα της Α΄ φάσης

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ποδόσφαιρο μπάλα

Αρχίζει το τριήμερο 18-20/8, με τις αναμετρήσεις της Α΄ φάσης, το κύπελλο Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26. Οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Στην προκριματική φάση λαμβάνουν μέρος οι 18 ομάδες που συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 2025-26 και οι 4 ομάδες της Super League 1 που κατέλαβαν στην βαθμολογική κατάταξη τις θέσεις από 9 έως 12, καθώς και 2 ομάδες που προβιβάσθηκαν από τη Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Να σημειωθεί ότι συνολικά είναι 24 ομάδες, ωστόσο στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 δεν έλαβε μέρος η Λαμία που δεν δήλωσε συμμετοχή στη Super League 2. Έτσι προέκυψαν 11 ζευγάρια και μία ομάδα, η Ηλιούπολη, πέρασε άνευ αγώνος.

Στη League Phase θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία, η Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνος από την κλήρωση του προκριματικού γύρου και οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

Το πρόγραμμα των αγώνων της Α΄ φάσης

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8

  • 17:00 Μακεδονικός-Λεβαδειακός
  • 17:00 Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός

ΤΡΙΤΗ 19/8

  • 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος
  • 17:00 Καλαμάτα-ΑΕΛ
  • 17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά
  • 17:00 Αιγάλεω-Παναργειακός
  • 17:00 Καβάλα-Πανσερραϊκός

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8

  • 17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea
  • 17:00 Πανιώνιος-ΠΟΤ Ηρακλής
  • 17:00 Χανιά-Μαρκό
  • 17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
06:55 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Γιώργος Ντόσκας στον Realfm 97,8: Υψώσαμε ανάστημα και έτσι ήρθε το χάλκινο μετάλλιο

Υπερήφανος για τα κορίτσια του και την προσπάθεια που έκαναν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κάτω των...
05:23 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ολυμπιακός: Συμφώνησε με την Παλμέιρας για την απόκτηση του Τάλις

Ο Τάλις, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Βραζιλία, βρίσκεται πολύ κο...
05:15 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Μπολόνια – ΟΦΗ 2-4: Φιλική νίκη των Κρητικών επί της Κυπελλούχου Ιταλίας με πρωταγωνιστές τους Θεοδοσουλάκη και Φούντα

Η πρεμιέρα του ΟΦΗ στη Stoiximan Super League πήρε αναβολή λόγω του αιτήματος του Παναθηναϊκού...
02:51 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Primeira Liga: Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε λογαριασμό στη νέα σεζόν – Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε τη νίκη στην Μπενφίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Η 2η αγωνιστική της Primeira Liga είχε αρκετή ένταση με την Μπενφίκα να παίρνει το πρώτο της «...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»