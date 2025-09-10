Κώστας Σλούκας: «Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση – Ανοίγει η όρεξη…»

Ο Κώστας Σλούκας δεν έκρυψε πως… ανοίγει η όρεξη των Ελλήνων διεθνών, νίκη με τη νίκη, λίγη ώρα μετά την πρόκριση, έναντι της Λιθουανίας, στην τετράδα μιας διεθνούς διοργάνωσης ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Λιθουανία – Ελλάδα: Μεγάλη νίκη της Εθνικής και πρόκριση στους «4» του Ευρωμπάσκετ

«Δεν σκεφτόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει. Όλοι κατέθεσαν ψυχή σήμερα, και αν εξαιρέσουμε το νωθρό παιχνίδι στην αρχή, ελέγξαμε τον αγώνα. Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση από την πλευρά μας. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να χαρούμε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά φυσικά ανοίγει και η όρεξη μαζί. Δεν τίθεται θέμα για μένα για το αν θα είμαι εκεί για την Εθνική Ομάδα ή όχι. Έχω μείνει εκτός μόνο όταν είχα πρόβλημα τραυματισμού. Κάθε χρόνο πιστέυω την ομάδα και πολύ περισσότερο φέτος με τον Βασίλη στο τιμόνι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα, ο Αταμάν είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε να παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι μια μεγάλη μέρα και στιγμή σήμερα και ελπίζω να κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν μας φοβίζει κάτι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι, να μπαίνουμε δυνατά στα παιχνίδια, η ομάδα παίζει σκληρά και βελτιώνεται όπως για παράδειγμα στα ριμπάουντ. Δώσαμε μεγάλες μάχες και ήρθε μια νίκη σημαντική με μεστή εμφάνιση,» είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σλούκας.

