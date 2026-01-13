Κόκκινη επική ανατροπή στο Super Cup στο Βόλεϊ – Πήρε το τρόπαιο ο Ολυμπιακός

«Επιστρέφοντας» από το 2-0 σετ, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό του Παναθηναϊκό, επικράτησε με 3-2 σετ και κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο Βόλεϊ Ανδρών, για τέταρτη φορά στην Ιστορία του και δεύτερη σερί σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τα δύο πρώτα σετ, έχοντας καλή εικόνα, όμως ο Ολυμπιακός του Αντώνη Βουρδέρη έβγαλε μεγάλη «αντίδραση» και με μπροστάρη τον Αλεξάντερ Ατανασίεβιτς απ’ το σερβίς και την επίθεση, κατάφερε να οδηγήσει τον αγώνα στο τάι-μπρέικ, το οποίο και πήρε με 15-9, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Τα σετ: 25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 9-15

Ο Παναθηναϊκός «έσβησε» το καλό ξεκίνημα του Ολυμπιακού (1-3) και τις επιθέσεις του Ατανασίεβιτς στο πρώτο σετ και με «όπλο» του το σερβίς και το μπλοκ, κατάφερε να περάσει μπροστά με 9-7 (μπλοκ και επίθεση από Γκάσμαν). Οι «πράσινοι» ανέβασαν κι άλλο το προβάδισμά τους σε 13-8 με την άουτ επίθεση του Λινάρδου και άρχισαν να… ξεμακραίνουν κι άλλο απ’ τον άσσο του Γκάσμαν (16-10). Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου συντηρούσαν με ευκολία ένα προβάδισμα 4 έως 6 πόντων, παίρνοντας πόντους στην επίθεση κι από τον Βουλκίδη. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 20-19 με τον Δαλακούρα και τον Ατανασίεβιτς, όμως δύο λάθη του Σέρβου άσου των «ερυθρολεύκων» έφεραν τον Παναθηναϊκό στο 24-20 και στο κλείσιμο του σετ απ’ την επίθεση του Ανδρεόπουλου.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα, αυξάνοντας προοδευτικά τη διαφορά του σε 8-4 (άουτ Τζούριτς), 13-8 (επίθεση Γιάντσουκ) και 19-10 (άσος Γιάντσουκ) με τον Ουκρανό να κάνει τη… διαφορά απ’ το σερβίς κι απ’ την επίθεση. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να παίρνουν σερί πόντους από τους Βουλκίδη, Νίλσεν, Ανδρεόπουλο κι έκαναν με άνεση το 2-0 με 25-15.

Παίζοντας πλέον με την… πλάτη στον τοίχο, ο Ολυμπιακός έβγαλε «αντίδραση» στο τρίτο σετ και μετά το «πράσινο» 6-5 άρχισε να χτυπάει από το μπλοκ και την επίθεση με τους Ατανασίεβιτς, Πέριν και Πιτακούδη, ξεφεύγοντας με 12-15 και 14-19 (μπλοκ Τζούριτς). Το νέο μπλοκ του Ατανασίεβιτς έδωσε «αέρα» 6 πόντων στους Πειραιώτες (16-22), οι οποίοι έκλεισαν το σετ στο 17-25, μειώνοντας σε 2-1 σετ.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα με τον Νίλσεν να παίρνει… πάνω του την κατάσταση για ώρα και να οδηγεί τους «πράσινους» στο 14-9 (άουτ επίθεση του Ατανασίεβιτς). Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, βελτίωσε άμεσα την εικόνα του , άρχισε να δουλεύει καλύτερα στο μπλοκ του και πολύ γρήγορα όχι μόνο «ροκάνισε» τη διαφορά, αλλά πέρασε και μπροστά (18-19), την ώρα που οι «πράσινοι» έκαναν το ένα εύκολο λάθος πίσω απ’ το άλλο στο σερβίς.

Οι δύο «αιώνιοι» πήγαιναν πόντο-πόντο ως το 24-24, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το προβάδισμα απ’ το λάθος σερβίς του Ανδρεόπουλου και να «τελειώνει» το σετ με τον άσσο του Ατανασίεβιτς (24-26), στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι-μπρέικ.

Με τρομερή ψυχολογία πλέον μετά τα δύο σερί κερδισμένα σετ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στο τάι-μπρέικ με τον Ατανασίεβιτς να «χτυπάει» απ’ το σερβίς και να χτίζει μία μεγάλη διαφορά που έφτασε ως το 5-11. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αντιδράσει από το σερβίς, συνέχισε να κάνει πολλά λάθη και οι Πειραιώτες έκλεισαν το σετ στο 15-9 και το ματς με 3-2 σετ.

