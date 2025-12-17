Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε τους Πράσινους απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Καβάλα 

Ο Παναθηναϊκός των πάρα πολλών αλλαγών και της «πειραματικής» ενδεκάδας (επιστροφή Βιλένα μετά από 16 μήνες, βασικοί για πρώτη φορά επί Μπενίτεθ οι Νίκας, Μαντσίνι) τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην Καβάλα, ωστόσο, κατάφερε να νικήσει με 2-1 στο πλαίσιο της 5ης -εξ αναβολής- αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση με το γκολ του Ταμπόρδα στο 53’, έκαναν το «4Χ4» και πέρασαν απευθείας στα προημιτελικά, όμως δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την ΑΕΚ στη διαφορά τερμάτων -κι εφόσον ο Ολυμπιακός νικήσει τον Ηρακλή στο Φάληρο- θα τερματίσουν στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας ως υποψήφιο αντίπαλο στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.

 

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία τους στο 2’ με την κεφαλιά του Σφιντέρσκι που πέρασε λίγο άουτ σε μία φάση, όπου ο Πολωνός φορ τραυματίστηκε στο κεφάλι, ένιωσε έντονη ζάλη κι αντικαταστάθηκε από τον Πάντοβιτς στο 7’.

Στο 18’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, όταν σε ωραία ανάπτυξη από τα δεξιά και σέντρα του Μαντσίνι, ο Χρούστινετς έδιωξε χλιαρά, «στρώνοντας» στον Μλαντένοβιτς που πλάσαρε με τη μία (και με το δεξί), κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 28’ το «τριφύλλι» έχασε με τραυματισμό και τον Πάντοβιτς με τράβηγμα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο (έγινε αλλαγή στην αλλαγή), ενώ στο 34’ η Καβάλα έφερε το ματς στα ίσα. Ο διαιτητής Κόκκινος έδειξε πέναλτι σε τάκλιν του Μλαντένοβιτς στον Κατσουλίδη, (απόφαση με την οποία συμφώνησε κι ο Δραμινός VAR Πουλικίδης) με τον Μαρκ Σιφναίο να μην αστοχεί και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και στο 52’ είχε μεγάλη ευκαιρία όταν από φάουλ του Βιλένα, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Γιαννίκογλου έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του. Στο 53’ ο Ταμπόρδα πήρε την ασίστ του Τζούριτσιτς και με ωραίο σουτ απ’ το όριο της περιοχής, έκανε το 2-1 για τους «πράσινους» και πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Στο 55’ από καταπληκτικό σουτ του Κώτσιρα από τα 35 μέτρα, η μπάλα εξοστρακίστηκε απ’ το οριζόντιο δοκάρι, χτύπησε στην πλάτη του Γιαννίκογλου κι έφυγε κόρνερ. Ο Σιφναίος στο 59’ πλάσαρε άστοχα από καλή θέση, ενώ στο 69’ από σέντρα του Μαντσίνι, ο Νίκας «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα, με το 2-1 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: 62’ Γαβριηλίδης – 45’+4’ Βιλένα, 71’ Ίνγκασον

Αποβολή: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46’ Κολλαράς), Ελ Καντουσί, Κατσουλίδης, Αλιατίδης (83’ Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58’ Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπανδωνίδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Αντριάνο Μπρέγκου (46’ Τζούριτσιτς), Βιλένα, Νίκας (82’ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι (7’ λ.τρ. Πάντοβιτς, 28’ λ.τρ Μπόκος).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

Σοβαροί κίνδυνοι από τη λάθος χορήγηση φαρμάκου για τις αιμορραγίες-Συστάσεις προς τους γιατρούς

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσ...

Υπουργείο Εργασίας: Ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση του πλαισίου των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων – Οι 5 άξονες του σχεδίου...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
15:38 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Θέλει τον Κέπα της Άρσεναλ δανεικό για 6 μήνες

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Κέπα Αριθαμπαλάγκα Ρεβουέλτα! Ο 31χρονος Ισπανός τερ...
10:31 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν το NBA Cup – MVP ο Τζέιλεν Μπράνσον με 25 πόντους και 8 ασίστ

Ο Οου Τζι Ανουνόμπι με πέντε τρίποντα και 28 πόντους ηγήθηκε της αντεπίθεσης των Νιου Γιορκ Νι...
00:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στο τέταρτο δεκάλεπτο»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 99-92 από τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαί...
00:07 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι π...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα