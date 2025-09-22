Ίντερ – Σασουόλο 2-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «νερατζούρι» στη Serie A

Enikos Newsroom

αθλητισμός

SERIE A ΙΝΤΕΡ

Λίγα 24ωρα μετά το «διπλό» στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, η Ίντερ επικράτησε και της Σασουόλο με 2-1 στο «Σαν Σίρο», στην προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Φεντερίκο Ντιμάρκο άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό για την Ίντερ και ευνοήθηκε από το αυτογκόλ του Ταρίκ Μουχαμέροβις στο 81ο λεπτό. Για τους φιλοξενούμενους μείωσε ο Μαροκινός Ουαλίντ Σεντίρα στο 84΄.

Η ομάδα του Μιλάνου παραμένει ισόβαθμη, με 6 βαθμούς, με την Μπολόνια, μετά τη νίκη με το ίδιο σκορ (2-1) της ομάδας του Βιντσέντσο Ιταλιάνο επί της Τζένοα το Σάββατο (20/9).

Με 3 βαθμούς έμεινε η Σασουόλο, όσους μετρούν και οι Λάτσιο, Βερόνα.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Serie A, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2

(5΄ Γκάμπριελ – 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)

Μπολόνια-Τζένοα 2-1

(73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι – 63΄ Έλερτσον)

Βερόνα-Γιουβέντους 1-1

(44΄ πεν. Όρμπαν – 19΄ Κονσεϊσάο)

Ουντινέζε-Μίλαν 0-3

(40΄, 53΄ Πούλισικ, 46΄ Φοφανά)

Λάτσιο-Ρόμα 0-1

(38΄ Πελεγκρίνι)

Τορίνο-Αταλάντα 0-3

(30΄, 38΄ Κρστόβιτς, 34΄ Σουλεμανά)

Κρεμονέζε-Πάρμα 0-0

Φιορεντίνα-Κόμο 1-2

(6΄ Μαντραγκόρα – 65΄ Κεμπφ, 90+4΄ Αντάι)

Ιντερ-Σασουόλο 2-1

(14′ Ντιμάρκο, 81΄ αυτ. Μουχαρέμοβιτς – 84΄ Σεντίρα)

Νάπολι-Πίζα 22/09

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Γιουβέντους 10

Νάπολι 9 -3αγ.

Μίλαν 9

Ρόμα 9

Αταλάντα 8

Κρεμονέζε 8

Κάλιαρι 7

Κόμο 7

Ουντινέζε 7

Ίντερ 6

Μπολόνια 6

Τορίνο 4

Σασουόλο 3

Λάτσιο 3

Βερόνα 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2

Πάρμα 2

Πίζα 1 -3αγ.

Λέτσε 1

