Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την ίδρυση νέας εταιρείας

Εκτός από τον κόσμο του μπάσκετ η οικογένεια Αντετοκουνμπο θέλει να… μαγέψει και τον επιχειρηματικό.

Ο Γιάννης μαζί με τα αδέρφια του ανακοίνωσαν την ίδρυση της εταιρίας «Ante, Inc.», ώστε μέσω αυτής να επιβλέπει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, ενώ θα έχει παρουσία τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ελλάδα.

«Καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπαίνει στην 11η σεζόν του στο NBA, είναι ενθουσιασμένος για τις ευκαιρίες που συνεχίζουν να διασταυρώνονται με την πορεία του. Τα τελευταία χρόνια έκανε επενδύσεις σε αθλητικούς οργανισμούς, όπως την Νάσβιλ και τους Μιλγουόκι Μπρούερς, στην Calamos, συνεργάζεται με την Ready και με την Nike, ενώ ξεκίνησε το ίδρυμα Τσαρλς Αντετοκούνμπο. Καθώς η οικογένεια κοιτάζει το μέλλον, αυτή ήταν η στιγμή για να προκύψει η Ante Inc.

“Είχα επιτυχίες στο γήπεδο και συνεχίζω να δουλεύω σκληρά κάθε ημέρα για να γίνομαι καλύτερος. Ωστόσο καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό να χτίζεις και έξω από το γήπεδο. Η Ante Inc. είναι μόνο η αρχή. Η οικογένειά μου χτίζει μία επιχείρηση για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Είχα το προνόμιο να μάθω από επαγγελματίες τη σημασία του να είσαι επιτυχημένος και εκτός γηπέδου, οπότε αυτή ήταν η στιγμή εγώ και η οικογένειά μου να ξεκινήσουμε να χτίζουμε και έτσι”, ήταν τα λόγια του Γιάννη.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει ξεκάθαρο όραμα για το πώς θέλει να επηρέσει τον κόσμο. Καθώς η οικογένεια ξεκινά να βάζει τα θεμέλια, η Ante Inc. θα επιβλέπει όλα τα brands της, τους οργανισμούς και όλες τις επιχειρήσεις της. “Είμαστε ευγνώμονες για όλες τις ευκαιρίες που έχουμε. Εργαζόμαστε σκληρά εντός κι εκτός παρκέ και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε την Ante, Inc.”, σχολίασε ο Θανάσης.

Επικεφαλής της Ante, Inc. θα είναι ο Ντίλαν Γουόντρα, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ ο Κώστας Τσιγκουράκος θα είναι Οικονομικός Διευθυντής και ο Γιώργος Πάνου Chief Marketing Officer. Η Ante, Inc. θα έχει φυσική παρουσία τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ελλάδα, όμως τη στιγμή που η οικογένεια δεν σταματά να μαθαίνει και να ωριμάζει στο γήπεδο, έχει τις ίδιες φιλοδοξίες για να ωριμάσει και έξω από αυτό».

I have had success on the court, and I continue to work harder every day to get better, but I understand it is important to build success off the court as well. Ante, Inc. is just the beginning. My Family is building a business that we can be proud of. I have had the privilege of…

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 2, 2023