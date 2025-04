Γιουσέιν Μπολτ: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 68 ετών – Θλίψη στην Τζαμάικα

Ο Wellesley Bolt, πατέρας του θρύλου του στίβου, Γιουσέιν Μπολτ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και ολόκληρη την Τζαμάικα.

Ο Wellesley Bolt υπήρξε ακλόνητος πυλώνας στήριξης στην πορεία του γιου του προς την κορυφή, συνοδεύοντάς τον «σιωπηλά» στο ταξίδι του προς την κορυφή.

Παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρούσε, η απώλειά του έχει προκαλέσει ένα κύμα συλλυπητηρίων σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Τζαμάικα να αποτίει φόρο τιμής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες έγραψε: «Συμμερίζομαι τη θλίψη κάθε Τζαμαϊκανού και εκφράζω τα βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Γιουσέιν Μπολτ, στην αγαπημένη του μητέρα, κυρία Τζένιφερ Μπολτ, και σε ολόκληρη την οικογένεια Μπολτ, μετά την απώλεια του πατριάρχη τους, Ουέσλεϊ Μπολτ. Ο Μπολτ ήταν ο πατέρας ενός παγκόσμιου είδωλου και μια δυνατή, ήσυχη δύναμη πίσω από έναν από τους σπουδαιότερους γιους της Τζαμάικα. Η παρουσία του, η υποστήριξή του και η καθοδήγησή του βοήθησαν στη διαμόρφωση μιας κληρονομιάς που συνεχίζει να εμπνέει τον κόσμο».

I join with every Jamaican in extending my deepest and most sincere condolences to @usainbolt, his beloved mother Mrs. Jennifer Bolt, and the entire Bolt family, following the passing of their patriarch, Mr. Wellesley Bolt.

Mr. Bolt was the father of a global icon, and a strong,… pic.twitter.com/LmjTjXZfXV

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) April 1, 2025