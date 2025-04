Νέα Υόρκη: Νύχτες χάους στο Κουίνς με βανδαλισμούς περιπολικών – «Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο»

Η είδηση ότι ένα περιπολικό της αστυνομίας βανδαλίστηκε στη διάρκεια μιας ακόμη ταραχώδους συγκέντρωσης αυτοκινήτων στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους της περιοχής.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της γειτονίας Ozone Park απηύθυναν έκκληση στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, και σε αξιωματούχους της Πολιτείας και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ζητώντας άμεση παρέμβαση, καθώς φοβούνται πως η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

«Η γειτονιά μας βρίσκεται υπό πολιορκία από ομάδες που θεωρούν ότι μπορούν να καταλάβουν τους δρόμους μας, να προκαλούν τους κατοίκους και να αμφισβητούν ανοιχτά την αστυνομία της Νέας Υόρκης», αναφέρει η επιστολή που απέστειλε τη Δευτέρα ο Σύλλογος Κατοίκων του Ozone Park, την οποία εξασφάλισε η New York Post.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στη λεωφόρο Rockaway, όταν ομάδα νέων περικύκλωσε περιπολικά της NYPD.



Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει άτομα να σκαρφαλώνουν σε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, ενώ ένας από τους δράστες έσπασε το παρμπρίζ του οχήματος με έναν κώνο κυκλοφορίας.

NYC – Hordes of hoodlums vandalized three police cars – including smashing windows and jumping on at least one vehicle – early Sunday morning during a wild car meet-up in Queens, according to police and footage of the chaos. pic.twitter.com/diNr5afiwQ



Σε άλλο στιγμιότυπο, οι ταραχοποιοί εκσφενδονίζουν κώνους εναντίον ενός ακόμα περιπολικού.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι αυτές οι επικίνδυνες συγκεντρώσεις γίνονται επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, με τους συμμετέχοντες να κλείνουν τους δρόμους, να καταγράφουν τις πράξεις τους και να τις διαδίδουν στα social media», έγραψε στην επιστολή του ο Σαμ Εσποζίτο, πρόεδρος του συλλόγου κατοίκων.

«Πιέζουμε την πόλη να αναπτύξει μια ειδική τακτική ομάδα σε κάθε συνοικία, ώστε να αντιμετωπίζει αυτές τις συγκεντρώσεις άμεσα και αποτελεσματικά», πρόσθεσε, εκφράζοντας φόβους ότι το πρόβλημα θα ενταθεί.

«Η παρούσα πίεση στις δυνάμεις της NYPD είναι μη βιώσιμη, και αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, φοβόμαστε περαιτέρω τραυματισμούς, θανάτους ή ακόμα και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών που επιχειρούν να διαλύσουν αυτές τις συγκεντρώσεις».

Οι κάτοικοι υπενθυμίζουν στην επιστολή τους ότι τέτοιου είδους συγκεντρώσεις είχαν τραγικές συνέπειες στο παρελθόν, όπως τον θάνατο της 15χρονης Σαμπρίνα Βίγια-Γκόμεζ, η οποία σκοτώθηκε τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια μιας παρόμοιας εκδήλωσης στο Μπρονξ.

Στο ίδιο περιστατικό σκοτώθηκε και ο 21χρονος Γκιλβάντε Ρόμπερσον. Η μητέρα του, Σαμπρίνα Ρόμπερσον, εξέφρασε την ελπίδα της ότι οι συμμετέχοντες στις συγκεντρώσεις θα καταλάβουν πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η δραστηριότητα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε πως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί στο επεισόδιο της Κυριακής, ωστόσο τρία περιπολικά υπέστησαν ζημιές, με βαθουλώματα και σπασμένα παράθυρα.

Το ίδιο πρωί, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων στο Μπρονξ.

Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά και άλλους εμπλεκόμενους στην πρόκληση φθορών και στην επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή.

«Δεν θα ανεχτούμε την ανομία ή τον βανδαλισμό εναντίον της αστυνομίας», δήλωσε η διευθύντρια της αστυνομίας, Τζέσικα Τις, μέσω του X, ανακοινώνοντας τις συλλήψεις. «Να είστε βέβαιοι, σύντομα θα επιστρέψουμε και για τους υπόλοιπους».

We will not tolerate lawlessness or vandalism aimed at the police.

Last night in Queens, we arrested several individuals for crimes that endangered our cops and our streets.

Rest assured, we’ll be back soon for the rest of them. https://t.co/huh2S4RdYq

— Jessica S. Tisch (@NYPDPC) March 31, 2025