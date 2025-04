Μυστηριώδης δομή στην Αίγυπτο ανακαλύφθηκε μέσω Google Maps – Οι θεωρίες συνωμοσίες για την «αστροπύλη» της ερήμου

Μια μυστηριώδης δομή, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια από τις Πυραμίδες της Γκίζας, έχει αναζωπυρώσει τις διαδικτυακές συζητήσεις για τα μυστήρια της Αιγύπτου, ενώ παράλληλα διαδίδονται θεωρίες συνωμοσίας, περί ύπαρξης μιας «αστροπύλης» κρυμμένης στην έρημο.

Οι εικόνες από το Google Maps αποκάλυψαν το σχήμα μιας δομής σε μορφή πετάλου, με μια δεύτερη δομή στο εσωτερικό του, ενώ περιβάλλεται από ασυνήθιστα κτίσματα στην κορυφή και στα πλάγια.

Η τοποθεσία της δομής εντοπίζεται στις συντεταγμένες 29°54’23″N 31°08’02″E, ωστόσο, δεν φέρει κάποιο επίσημο αναγνωριστικό στους χάρτες της Google.

Οι εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα σε όλο τον κόσμο, αναφέρει η Daily Mail, με τις εικασίες να αναφέρουν ότι η δομή θα μπορούσε να είναι ένα εξωγήινο σκάφος ή μια αρχαία παγίδα για μαζικό κυνήγι θηραμάτων.

Ωστόσο, πολλοί άλλοι εκτιμούν πως πρόκειται για μια σύγχρονη στρατιωτική εγκατάσταση.

«Μοιάζει με αεροπορικό οχυρό ή αποθήκες πυραύλων όταν δεν είναι σε χρήση. Μπορείτε να βρείτε παρόμοιες δομές στο Ιράν, για παράδειγμα», ανέφερε ένας χρήστης στο Reddit.



Ένας άλλος χρήστης υποστήριξε πως η διάταξη των κτιρίων παραπέμπει σε εκτόξευση πυραύλων, με τους περιμετρικούς αμμόλοφους να λειτουργούν ως τοίχοι προστασίας από τις εκρήξεις.

Η ανακάλυψη της «μυστηριώδης δομής» επαναφέρει στη δημόσια σφαίρα την αδιάκοπη συζήτηση γύρω από τις Πυραμίδες της Γκίζας, οι οποίες παραμένουν ένα αρχιτεκτονικό θαύμα ακόμα και σήμερα.

Χτισμένες πριν από περίπου 4.500 χρόνια, οι τρεις μεγάλες πυραμίδες -του Χέοπα, του Χεφρήνου και του Μυκερίνου- αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και πηγή αμέτρητων θεωριών συνωμοσίας.

Η Μεγάλη Πυραμίδα, γνωστή και ως η Πυραμίδα του Χέοπα, είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις, με ύψος 146,6 μέτρα και βάση 230,4 μέτρα. Πολλοί εξακολουθούν να αναρωτιούνται πώς ακριβώς κατασκευάστηκε με τόση γεωμετρική ακρίβεια.

Η Αίγυπτος έχει μακρά παράδοση σε θεωρίες που σχετίζονται με εξωγήινη παρουσία, ειδικά όσον αφορά την κατασκευή των Πυραμίδων.

Το 2020, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla, Έλον Μασκ, αναζωπύρωσε τη συζήτηση όταν έγραψε στο Χ: «Προφανώς, οι εξωγήινοι έχτισαν τις Πυραμίδες».

Η δήλωσή του προκάλεσε άμεση αντίδραση από την Αιγύπτια υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας, Ράνια αλ-Μασάτ, η οποία τον προσκάλεσε να επισκεφθεί την Αίγυπτο και να δει τους τάφους των κατασκευαστών των Πυραμίδων, λέγοντας: «Σας προσκαλώ να εξερευνήσετε τα αρχαία κείμενα για το πώς χτίστηκαν οι Πυραμίδες. Κύριε Μασκ, σας περιμένουμε».

Ο γνωστός Αιγύπτιος αρχαιολόγος Ζαχί Χαουάς ήταν ακόμα πιο αυστηρός στην απάντησή του, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό του Μασκ ως «εντελώς παραληρηματικό».

Αργότερα, ο Μασκ ανακάλεσε την αρχική του δήλωση, δημοσιεύοντας έναν σύνδεσμο προς ένα άρθρο του BBC που εξηγούσε πώς οι Πυραμίδες ήταν πιο πιθανό να έχουν κατασκευαστεί από ανθρώπους που ζούσαν σε οικισμούς της Αιγύπτου.

This BBC article provides a sensible summary for how it was done https://t.co/le3r20BWID

— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2020