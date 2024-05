Formula 1: Poleman στο Μονακό ο Λεκλέρ, «έσπασε» το σερί του Φερστάπεν

Χρειάστηκε να φτάσουμε στον 8ο αγώνα της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Formula 1 και στην πάντα… ιδιαίτερη πίστα του Μονακό, για να χάσει ο Μαξ Φερστάπεν την pole position.

Ο… γηπεδούχος Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari ήταν ο ταχύτερος στα επίσημα δοκιμαστικά και θα εκκινήσει αύριο (26/5) από την πρώτη θέση στο γκραν πρι του Πριγκιπάτου, έχοντας δίπλα του τη McLaren του Οσκαρ Πιάστρι.

Ίδια… χρώματα θα έχει και η δεύτερη σειρά, με τον Κάρλος Σάινθ (Ferrari) και τον Λάντο Νόρις (McLaren) να παίρνουν την τρίτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα. Για την ιταλική ομάδα, είναι η 250η pole position στην ιστορία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωτοπόρος της κατάταξης, Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, περιορίστηκε στην έκτη θέση, μετά από επτά pole positions σε ισάριθμους αγώνες φέτος και συνολικά οκτώ συνεχόμενες, σε ένα σερί που είχε ξεκινήσει από τον τελευταίο αγώνα της περσινής σεζόν, στο Αμπου Ντάμπι. Ο Ολλανδός αρκέστηκε τελικά στην ισοφάριση του μεγάλου ρεκόρ του αείμνηστου Αϊρτον Σένα, που είχε οκτώ συνεχόμενες πρωτιές στα δοκιμαστικά το 1989, χωρίς να μπορέσει να το καταρρίψει.

Γενικά ήταν μία κακή ημέρα για τη Red Bull, που είδε τον έτερο οδηγό της, Σέρχιο Πέρες, να αποκλείεται στο πρώτο σκέλος των δοκιμαστικών, μένοντας 18ος! Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Φερνάντο Αλόνσο, που ήταν 16ος και δεν κατάφερε να συνεχίσει.

The home hero delivers! 💪 @Charles_Leclerc was a man on a mission in qualifying #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rMyRbqtJ5D

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών στο γκραν πρι του Μονακό:

The starting line-up for Sunday 👀

Charles Leclerc is going for glory on the streets where he grew up 👦#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/SRiPsOOWZu

— Formula 1 (@F1) May 25, 2024