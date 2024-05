Final Four 2024: Ένταση ανάμεσα σε οπαδούς της Φενέρμπαχτσε και τον Εργκίν Αταμάν – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο ξενοδοχείο του Βερολίνου για το Final Four της Euroleague, αλλά η υποδοχή δεν ήταν ήρεμη.

Περίπου 20 οπαδοί της Φενέρμπαχτσε παρέμειναν στον χώρο μετά την άφιξη της τουρκικής ομάδας και, κατά την αποβίβαση του Παναθηναϊκού από το πούλμαν, άρχισαν να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα κατά των “πράσινων” και του Εργκίν Αταμάν, κινούμενοι απειλητικά χωρίς παρουσία αστυνομίας.

Ο Τούρκος προπονητής, εκνευρισμένος, ζήτησε την παρέμβαση της ασφάλειας. Ένταση υπήρξε και με τον Ματίας Λεσόρ, που βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και το παιδί του, το οποίο τρόμαξε από την αναταραχή.

Η κατάσταση μεταφέρθηκε στο λόμπι του ξενοδοχείου, όπου μετά από λίγα λεπτά ηρέμησαν τα πνεύματα, καθώς όσοι δεν είχαν διαπίστευση απομακρύνθηκαν.

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team😳 pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca

— BasketNews (@BasketNews_com) May 22, 2024