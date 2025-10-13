Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου: Οριστικά εκτός Μουντιάλ η Ελλάδα – Απίθανο να «σωθεί» μέσω του Nations League – Η βαθμολογία και οι επόμενες αγωνιστικές

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα ολοκληρώσει τον Νοέμβριο την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αντιμετωπίζοντας τη Σκωτία και τη Λευκορωσία. Μετά την ήττα από τη Δανία, η «γαλανόλευκη» δεν έχει πλέον καμία μαθηματική ελπίδα για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η Ελλάδα θα δώσει το επόμενο παιχνίδι της απέναντι στη Σκωτία, στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στις 15 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης 21:45. Την ίδια ώρα η Δανία θα υποδεχθεί τη Λευκορωσία. Το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών για την Εθνική θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου, όταν και θα ταξιδέψει στην ουδέτερη Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία, επίσης στις 21:45.

  • 15 Νοεμβρίου (5η αγωνιστική): Δανία – Λευκορωσία (21:45), Ελλάδα – Σκωτία (21:45)
  • 18 Νοεμβρίου (6η αγωνιστική): Σκωτία – Δανία (21:45), Λευκορωσία – Ελλάδα (21:45)

Η Εθνική γνώρισε άλλη μια ήττα στη Δανία και έχασε πλέον και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Αν και ξεκίνησε δυνατά στην Κοπεγχάγη, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της. Ένα λάθος του Ζαφείρη οδήγησε στο πρώτο γκολ του Χόιλουντ, με αποτέλεσμα η ομάδα να καταρρεύσει στη συνέχεια.

Η τρίτη συνεχόμενη ήττα με 3-1, όπως εκείνη στη Σκωτία, στέρησε από την Ελλάδα όχι μόνο την κορυφή, αλλά και τη δυνατότητα να παλέψει για τη δεύτερη θέση, που θα της έδινε μια ελπίδα συμμετοχής στα playoffs της άνοιξης του 2026. Με δύο αγώνες να απομένουν, η Εθνική βρίσκεται επτά βαθμούς πίσω από Δανία και Σκωτία και δεν έχει καμία ρεαλιστική πιθανότητα πρόκρισης.

Εξαιρετικά δύσκολο θεωρείται πλέον και το ενδεχόμενο διάκρισης μέσω του Nations League, όπου θα μπορούσε να πάρει μία από τις τέσσερις διαθέσιμες θέσεις στα playoffs, μαζί με τους δώδεκα δεύτερους των ομίλων των προκριματικών. Αυτή τη στιγμή, προβάδισμα μέσω Nations League έχουν οι Ουαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Μολδαβία, που είχαν αναδειχθεί νικήτριες στους ομίλους τους.

  • 1η αγωνιστική (5/9): Δανία – Σκωτία 0-0, Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
  • 2η αγωνιστική (8/9): Λευκορωσία – Σκωτία 0-2, Ελλάδα – Δανία 0-3
  • 3η αγωνιστική (9/10): Σκωτία – Ελλάδα 3-1, Λευκορωσία – Δανία 0-6
  • 4η αγωνιστική (12/10): Σκωτία – Λευκορωσία 2-1, Δανία – Ελλάδα 3-1

Βαθμολογία (4 αγώνες):

  1. Δανία – 10 βαθμοί
  2. Σκωτία – 10 βαθμοί
  3. Ελλάδα – 3 βαθμοί
  4. Λευκορωσία – 0 βαθμοί

