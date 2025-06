«Έμφραγμα» στο 90+7 για την Παλαιστίνη: Ισοφαρίστηκε από το Ομάν και μπήκε «τέλος» στα όνειρα για πρόκριση στο Μουντιάλ – ΒΙΝΤΕΟ

Το μεγάλο όνειρο της Παλαιστίνης για ιστορική πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο παρέμεινε ζωντανό μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε μακριά από τα δικά της εδάφη, στην Ιορδανία. Η εθνική ομάδα της Παλαιστίνης παρουσιάστηκε αποφασισμένη όσο ποτέ για να γράψει ιστορία, όμως το φινάλε της αναμέτρησης αποδείχθηκε σκληρό.

Οι τυπικά γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 49ο λεπτό χάρη στο γκολ του Καρούμπ, την ώρα που το Ομάν έμεινε με δέκα παίκτες στο 73’, λόγω αποβολής. Όλα έδειχναν πως η Παλαιστίνη θα έφτανε σε μία σπουδαία νίκη, που θα της έδινε για πρώτη φορά στην ιστορία της το εισιτήριο για τον τέταρτο προκριματικό γύρο και τη διεκδίκηση πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ.

Ωστόσο, το φινάλε του αγώνα επιφύλασσε πικρή έκπληξη. Στο 90’+7’, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Αλ Σαμπχί, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Το αποτέλεσμα αυτό χάρισε στο Ομάν την πρόκριση στον τέταρτο γύρο και άφησε οριστικά εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου την Παλαιστίνη, η οποία τερμάτισε στην πέμπτη θέση του προκριματικού ομίλου.

The penalty decision that gave Oman 🇴🇲 a 97th minute penalty and eliminated Palestine 🇵🇸 https://t.co/dIiWCz8dzW

