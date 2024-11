Ελλάδα – Αγγλία: Με μικροαλλαγές η αποστολή των «Τριών Λιονταριών» για τον «τελικό» του ΟΑΚΑ

Λιγοστές αλλαγές περιλαμβάνουν οι κλήσεις του Λι Κάρσλεϊ για τα τελευταία δύο ματς της εθνικής Αγγλίας στο Nations League, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο «τελικός» για την πρώτη θέση του 2ου ομίλου της League B με την Ελλάδα, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Ο υπηρεσιακός τεχνικός των «Τριών Λιονταριών», ο οποίος, μετά τα παιχνίδια με την εθνική και την Ιρλανδία, θα παραδώσει στον Τόμας Τούχελ, κάλεσε για πρώτη φορά τον αριστερό μπακ της Νιούκαστλ, Λιούις Χολ, καθώς και τον κεντρικό αμυντικό της Σαουθάμπτον, Τέιλορ Χάργουντ-Μπέλις, που ήταν αρχηγός της ομάδας των Ελπίδων που κατέκτησε το 2023 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με προπονητή τον Κάρσλεϊ.

Στην 26αδα της Αγγλίας επιστρέφει ο μέσος της Λίβερπουλ, Κέρτις Τζόουνς, ο οποίος ακόμη περιμένει την παρθενική συμμετοχή του στην εθνική ανδρών, καθώς και ο τερματοφύλακας της Αρσεναλ, Ααρον Ραμσντέιλ, αντί του Νικ Πόουπ.

Κανονικά συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι Κόουλ Πάλμερ και Ντέκλαν Ράις, παρότι αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα που καθιστούν αμφίβολη τη συμμετοχή τους στο λονδρέζικο ντέρμπι της Κυριακής, μεταξύ της Τσέλσι και της Αρσεναλ. Αντίθετα, εκτός κλήσεων έμειναν οι Κομπ Μεϊνού και Χάρι Μαγκουάιρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Κάρσλεϊ:

Τερματοφύλακες: Ντιν Χέντερσον, Τζόρνταν Πίκφορντ, Ααρον Ραμσντέιλ

Αμυντικοί: Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λέβι Κόλγουιλ, Μαρκ Γκουεϊ, Έζρι Κόνσα, Ρίκο Λιούις, Κάιλ Γουόκερ, Λιούις Χολ, Τέιλορ Χάργουντ-Μπέλις

Μέσοι: Τζουντ Μπέλιγχαμ, Φιλ Φόντεν, Κόνορ Γκάλαχερ, Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, Εϊντζελ Γκόμες, Κέρτις Τζόουνς, Κόουλ Πάλμερ, Ντέκλαν Ράις

Επιθετικοί: Άντονι Γκόρντον, Τζακ Γκρίλις, Χάρι Κέιν, Νόνι Μαντουέκε, Μπουκαγιό Σάκα, Ντόμινικ Σολάνκε, Όλι Γουότκινς

