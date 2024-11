Χάρι Κέιν: «Αιχμές» για τους συμπαίκτες του που θα απουσιάσουν από το Ελλάδα-Αγγλία – «Η Εθνική πρέπει να είναι πάνω από κάθε σύλλογο»

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον μεγάλο αριθμό παικτών που αποχώρησαν από την αποστολή λίγο πριν τον αγώνα του Nations League κόντρα στην Ελλάδα. Σε έντονο ύφος, ο Κέιν υπογράμμισε πως η Εθνική ομάδα πρέπει να είναι πάνω από τις προτεραιότητες των συλλόγων, μια τοποθέτηση που αφήνει αιχμές για τη στάση ορισμένων παικτών.

Με τους Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ράις, Σάκα, Φόντεν, Γκρίλις, Πάλμερ, Κόλγουιλ και Ράμσντεϊλ να απουσιάζουν, η Αγγλία αναμένεται να παραταχθεί με «μισή» σύνθεση στο κρίσιμο παιχνίδι στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου (21:45). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη κυκλοφορούν φήμες πως οι παίκτες επέλεξαν να απέχουν ενόψει της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, δεδομένου ότι ο νέος προπονητής, Τόμας Τούχελ, δεν έχει αναλάβει ακόμη τα καθήκοντά του στην Εθνική.

Ο Κέιν, σε δηλώσεις του, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις απουσίες, τονίζοντας ότι η Εθνική Αγγλίας οφείλει να έχει προτεραιότητα πάνω από κάθε σύλλογο. «Είναι κρίμα, προφανώς. Είναι μια δύσκολη περίοδος και πιστεύω πως κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει. Η Αγγλία πρέπει να είναι πρώτη, πριν από οτιδήποτε, οποιαδήποτε κατάσταση στον σύλλογο. Η Αγγλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα για κάθε Άγγλο ποδοσφαιριστή και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ήταν κάθετος σε αυτό. Δεν φοβόταν να πάρει αποφάσεις και να απομακρυνθεί από κάποιους συγκεκριμένους παίκτες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κέιν.

🗣️ “England comes before club”

Harry Kane has hit out at the players that have withdrawn from the England squad 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📺 ITV Sport pic.twitter.com/Kmx9lsryDZ

