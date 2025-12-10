Champions League: H στατιστική… πορεία του Ολυμπιακού προς την πρόκριση

Ο Ολυμπιακός, νικώντας 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στην «Astana Arena», έμεινε «ζωντανός» στην διεκδίκηση της ευρωπαϊκή του συνέχειας, μέσω των playoffs της νοκ άουτ φάσης, κάτι που θα… αποφασιστεί την τελευταία -8η-αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μία διαδρομή που αποτυπώνεται και με τη βοήθεια των αριθμών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA, στη στατιστική ανάλυση της διαδρομής αυτών των έξι αγώνων (1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες), ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει 6 γκολ (1 κάθε παιχνίδι) και δεχθεί 13 (2,171 ανά ματς). Έχει ποσοστό κατοχής, μέσο όσο, 46,5%, ποσοστό σωστών μεταβιβάσεων 77,5% (1779 από τις 2254), 270 ανακτήσεις μπάλας (45 κάθε αγώνα), 49 νικημένα τάκλιν (8,17 ανά ματς), έχει κρατήσει δύο φορές ανέπαφη την εστία του ( ποσοστό 0,34 ανά παιχνίδι), κατέγραψε 9 αποκρούσεις (1,5 ανά παιχνίδι), διένυσε 226,23 χιλιόμετρα (37,5 ανά αγώνα), δέχθηκε 13 κίτρινες (2,17 ανά ματς) και 1 κόκκινη κάρτα (0,17 ανά παιχνίδι).

Έχει 87 συνολικά προσπάθειες, 28 από αυτές στην εστία, σε 309 επιθέσεις, 5 ασίστ, 30 κόρνερ, 1 κερδισμένο και 1 εις βάρος του πέναλτι, έκανε 75 και δέχθηκε 59 φάουλ.