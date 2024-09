Champions League: Μπήκαν… με άγριες διαθέσεις στη «νέα εποχή» οι Γιουβέντους και Άστον Βίλα – Ντεμπούτο με γκολ για Γιλντίζ και Γκονζάλες – ΒΙΝΤΕΟ

Με το… δεξί μπήκαν Γιουβένους και Άστον Βίλα στη νέα εποχή του Champions League.

Η «Βέκια Σινιόρα» έκανε επίδειξη δύναμης στο Τορίνο με το εμφατικό 3-1 επί της πρωταθλήτριας και αήττητης έως τώρα στην Eredivisie, Αϊντχόφεν, ενώ οι «χωριάτες» πέρασαν με εντυπωσιακό τρόπο από την Ελβετία με το επίσης εμφατικό 3-0 επί της Γιουνγκ Μπόις.

Αν και η PSV μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, ένα ξέσπασμα της ομάδας του Τιάγκο Μότα ήταν αρκετό, καθώς απέφερε δύο γκολ σε διάστημα επτά λεπτών (21′-27′), γέρνοντας την πλάστιγγα της αναμέτρησης υπέρ των «μπιανκονέρι», οι οποίοι στη συνέχεια έστησαν τη δική τους παράσταση για έναν ρόλο.

Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο νεοαποκτηθείς Αργεντινός μέσος, Νικολάς Γκονζάλες, με μία ασίστ (στον Γιλντίζ) κι ένα γκολ στο 50ό λεπτό από προσπάθεια του Βλάχοβιτς.

Για τους δύο παίκτες ήταν το πρώτο τους γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο ντεμπούτο τους με την φανέλα της νέας τους ομάδας!

Το μόνο που κατάφεραν οι Ολλανδοί ήταν να πετύχουν το «γκολ της τιμής» στις καθυστερήσεις με τον Σαϊμπαρί (90’+3).

Δείτε σχετική ανάρτηση

76 different players have scored a UEFA Champions League goal for Juventus, but Kenan Yildiz (19 years, 136 days old) becomes the first teenager to do so.#UCL pic.twitter.com/5pHYSZW3GL

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 17, 2024