Australian Open: Πρόωρος αποκλεισμός και για την Μαρία Σάκκαρη

Mετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε πρόωρα από το Australian Open. Η Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μεγάλη μάχη σε ένα συναρπαστικό ματς με την Καμίλα Οσόριο, αλλά τελικά λύγισε στο 3ο σετ.

Έπειτα από 2 ώρες και 32 λεπτά, η Κολομβιανή τενίστρια υπέταξε την αντίσταση της Μαρίας Σάκκαρη, πήρε την νίκη με 2-1 σετ (6-4, 6-7 [4], 6-4) και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του αυστραλιανού Grand Slam.

A rollicking contest comes to a close!

It’s @CamiOsorioTenis who gets the better of Maria Sakkara, finally, after two-and-a-half hours.

She’s through 6-4 6-7(4) 6-4

It’s only round one, by the way! How good is this!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen… pic.twitter.com/W15PWPiTuD

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2025