Australian Open: «Εγκατέλειψε» ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Στον τελικό ο Ζβέρεφ

Δεν άντεξε ο Νόβακ Τζόκοβιτς και εγκατέλειψε τον αγώνα στον πρώτο ημιτελικό του Australian Open. Ο τραυματισμός που τον εμπόδισε να προπονηθεί τις τελευταίες δύο ημέρες, αποδείχθηκε σοβαρός με αποτέλεσμα να «φρενάρει» το όνειρό του για τον 25ο Grand Slam τίτλο της καριέρας του.

Ο Νόλε άντεξε μόλις ένα σετ απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και έπειτα από 80 λεπτά, εγκατέλειψε τον αγώνα, δίνοντας το εισιτήριο στον Γερμανό.

Ο Ζβέρεφ κατέκτησε με 7-6(5) το εναρκτήριο σετ και αμέσως μετά είδε τον Σέρβο να τον πλησιάζει και να του δίνει το χέρι του, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορέσει να παλέψει για την ανατροπή.

🤯 @alexzverev claims an extraordinary first set – and ultimately the match.

Having battled through the set, @djokernole has been forced to retire due to injury.

