Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Με άνεση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος

Πραγματοποιώντας μεστή εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου την ερχόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι Λορέν Μορόν (30’) και Ούρος Ράτσιτς (44’) σημείωσαν τα γκολ για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ που είχε ως… γαλλικό κλειδί τον Γκάμπριελ Μισεουί. Λίγα πράγματα επιθετικά από τους Αγρινιώτες που τα περίμεναν σχεδόν όλα από τον Αλεξάντρου Ματσάν κι είχαν μόνο στο τέλος κλασικές ευκαιρίες.

Από στατικές φάσεις απείλησαν αρχικά οι γηπεδούχοι, με τις κεφαλιές των Μορόν (2’) και Φαμπιάνο Λέισμαν (6’), έπειτα από φάουλ και κόρνερ, αντίστοιχα, του Μόντσου Ροντρίγκεθ να σταματούν στον καλά τοποθετημένο Ζίβκο Ζίβκοβιτς.

Ακολούθησε ένα άκαρπο διάστημα πίεσης των «κίτρινων», για να φτάσουμε στο ημίωρο. Ο Μισεουί δοκίμασε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Μορόν με άπιαστη κεφαλιά, από το ύψος του πέναλτι, έκανε το 1-0 – γκολ που… έστειλε όλους τους παίκτες του Άρη στον Μανόλο Χιμένεθ.

Το σκηνικό δεν άλλαξε, αφού ο Παναιτωλικός αδυνατούσε να βγει από την περιοχή του. Και, μάλιστα, πριν το τέλος του πρώτου μέρους, ο Άρης απέκτησε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Πάλι από ενέργεια του Μισεουί, με τον 21χρονο Ολλανδό να κινείται παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, να στρώνει στον Ράτσιτς και τον Σέρβο με το δεξί να μην αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Ζίβκοβιτς για το 2-0 – το πρώτο γκολ του 27χρονου Σέρβου μέσου με τους Θεσσαλονικείς.

Η επέμβαση του Γιώργου Αθανασιάδη στην προσπάθεια του Κόστα Άλεξιτς στις καθυστερήσεις, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πρώτη αντίδραση των «καναρινιών». Κι οι δυο μαζεμένες αλλαγές που έκανε ο Γιάννης Αναστασίου μετά την ανάπαυλα, ως μια δεύτερη. Κι η ωραία ατομική ενέργεια του Ματσάν (47’), που όμως σούταρε πάνω στον Αθανασιάδη, μια τρίτη.

Ναι μεν, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν περισσότερη ένταση στο παιχνίδι τους, που αποτυπωνόταν κυρίως στις ενέργειες των Μπένι Ενκολόλο και Ματσάν (62’), όμως, δε, άφηναν και κενά πίσω. Χαρακτηριστικές οι φάσεις των Φρέντρικ Γένσεν (54’) και Κάρλες Πέρεθ (61’) που άργησαν πολύ να σουτάρουν.

Επιπλέον, η κεφαλιά του Τίνο Καντεβέρε με τη συμπλήρωση 71 λεπτών, μετά τη σέντρα του Μόντσου, «έγλειψε» το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ζίβκοβιτς. Έξι λεπτά αργότερα, ο Μιχάλης Παναγίδης ουσιαστικά προ κενής εστίας απέτυχε να σκοράρει έπειτα από προσπάθεια του Καντεβέρε, με τον Άρη να αποτυγχάνει να «σφραγίσει» την πρόκριση.

Δεν το πλήρωσε, όμως, αφού ο Ματσάν στο 84’, ενώ απέφυγε με υπέροχη ενέργεια του Άλβαρο Τεχέρο, δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά προ του Αθανασιάδη. Και στο 89’ μετά από ψαλιδάκι του Άλεξιτς, ο τερματοφύλακας του Άρη πρόλαβε στη δεξιά του γωνιά τον Γκούσταβ Γκράναθ προτού στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους με τον Άρη να ετοιμάζεται για δύο ντέρμπι, ένα κόντρα στην ΑΕΚ (11/1, Χαριλάου) για τη Super League κι ένα κόντρα στον Παναθηναϊκό («Απόστολος Νικολαΐδης») για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Παναιτωλικός, από την πλευρά του, έχει δύσκολο έργο μπροστά του υποδεχόμενος τον ΠΑΟΚ (10/1) για το Πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου):

Κίτρινες: Μορόν, Ράτσιτς, Μόντσου – Άλεξιτς, Γκαρθία, Μανρίκε, Ενκολόλο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (80’ Νινγκ), Πέρεθ (70’ Ντούντου), Παναγίδης (80’ Χαρούπας), Μισεουί (46’ Γένσεν), Μορόν (63’ Καντεβέρε).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Μαυρίας (85’ Γκράναθ), Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (72’ Εστέμπαν), Νικολάου (46’ Μπρέγκου), Ματσάν (85’ Σμυρλής), Μίχαλακ (46’ Ενκολόλο), Άλεξιτς.