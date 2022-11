Αντετοκούνμπο: Είμαι όμορφος, δεν γίνεται να μπορώ να βάλω και τα τρίποντα – Επικό ΒΙΝΤΕΟ του «Greek Freak»

Ένα επικό βίντεο ανήρτησε στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Σε προπόνηση φαίνεται να έχει χάσει από τον Σερζ Ιμπάκα σε διαγωνισμό τριπόντων και αντιμετωπίζει το γεγονός με χιούμορ.

Στο βίντεο που ανέβασε λέει: «Δεν μπορώ να έχω τα πάντα στη ζωή. Δεν μπορώ να είμαι όμορφος, να έχω όμορφα παιδιά, όμορφη γυναίκα, εξαιρετική οικογένεια, εξαιρετικούς συμπαίκτες, εξαιρετικούς προπονητές. Όμορφος, αθλητικός. Δεν μπορώ να έχω τα πάντα στη ζωή. Δεν γίνεται να μπορώ να βάλω και τα τρίποντα. Ο Θεός έπρεπε να με κρατήσει ταπεινό. Ο Θεός είπε βασικά ότι «δεν μπορείς να βάλεις και τρίποντα, δεν μπορείς να σουτάρεις, μείνε ταπεινός αγόρι μου». Παίρνω ριμπάουντ, κάνω γιούροστεπ. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να μείνω ταπεινός», είπε γελώντας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

