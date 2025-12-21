ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-0: Το απόλυτο… μηδέν στη Λάρισα

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΑΕΛ, Ατρόμητος

Σ’ ένα μεγαλοπρεπέστατο…. μηδέν σε όλα εξελίχθηκε η σημερινή αναμέτρηση, ΑΕΛΑτρόμητος, για την 15η ααγωνιστική της Super League, με το τελικό 0-0 να αποτυπώνει περίτρανα την εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα δύο 45λεπτα.

Σαφώς και το αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε καθόλου τους γηπεδούχους, που «καίγονταν» για το «τρίποντο» περισσότερο από τον αντίπαλό τους. Δεν τα κατάφεραν για μία ακόμη φορά μέσα στην έδρα τους και, πλέον, οι διακοπές των γιορτών θα τους βρουν στην προετελευταία θέση με 9 βαθμούς. Τέσσερις περισσότερους (10η θέση) για το συγκρότημα του Ντούσαν Κέρκεζ, που ήρθε στη Λάρισα για να μην χάσει και πέτυχε το στόχο του.

Το πρώτο 45λεπτο δεν είχε καμία «καθαρή» ευκαιρία για κάποια ομάδα. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη, προσπάθησε κυρίως από τα πλάγια με τον Αποστολάκη να γίνει απειλητική, αλλά όλα τελείωναν έξω από την περιοχή του Χουτεσιώτη. Από την πλευρά τους οι Περιστεριώτες προτίμησαν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πώς θα οργανωθούν καλύτερα στην άμυνά τους και λιγότερο στο πώς θα επιτεθούν για να κάνουν τη ζημιά στους Θεσσαλούς.

Το σουτ του Τούπτα στο 7′, που δεν ανησύχησε τον Χουτεσιώτη, ήταν η πρώτη τελική στο ματς για λογαριασμό της ΑΕΛ. Χρειάστηκε να περάσουν 26 λεπτά για να σημειωθεί κάποια αξιόλογη φάση. Και πάλι οι «βυσσινί» ήταν αυτοί που απείλησαν, με τον Γκαράτε στο 33′ να πιάνει το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά για ακόμη φορά ο γκολκίπερ του Ατρόμητου βρισκόταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε.

Διατεθειμένος να ρισκάρει πιο πολύ στο β’ μέρος παρουσιάστηκε ο Ατρόμητος. Οι φιλοξενούμενοι ήταν σαφώς πιο επιθετικοί από τα πρώτα λεπτά και στο 55′ είχαν το πρώτο σουτ με τον Μίχορλ που πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. Άλλο ένα του Ατανάσοφ στο 90′ μπλόκαρε ξανά ο Χουτεσιώτης.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, οι δύο ομάδες δεν ρίσκαραν κι έτσι το 0-0 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξηες.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης
Κίτρινες: Πέρες, Κοσονού – Τσαντίλας, Κίνι, Μίχορλ, Καραμάνης, Γκαρσία

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (73′ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσονού, Μούργος (81′ Χατζηστραβός), Σαγάλ (74′ Ουάρντα), Σουρλής (81′ Ατανάσοφ), Τούπτα, Πέρες, Γκαράτε (66′ Πασάς)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Γιουμπιτάνα (90’+1 Τζοβάρας), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μπάκου (85′ Γκαρσία), Μίχορλ, Τσαντίλας (65′ Φαν Βερτ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα από το 2026 – Πού θα φτάσει ο κατώτατος

Λιανεμπόριο: Οι προσδοκίες της αγοράς για τα Χριστούγεννα – Στόχος ο τζίρος να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
18:35 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 26.500 ευρώ από την UEFA για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

Με συνολικό πρόστιμο 26.500 ευρώ τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός από την UEFA, για δύο παραβάσεις το...
16:33 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Super League 2: Ο Σεμπά πέτυχε το γκολ της χρονιάς με ανάποδο ψαλίδι – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σεμπά με δύο υπέροχα γκολ οδήγησε την Μάρκο στην νίκη κόντρα στα Χανιά (2-0). Μάλιστα το δεύ...
05:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του

Μια ξεχωριστή στιγμή επιφύλαξε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης για την αγαπημένη του Γιώτα Γεωργοπούλ...
03:30 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Ξέσπασε ο Τζουλιάν Μπιανκόν – «Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έδινε show, ήταν πέναλτι στο τέλος»

Οργισμένος εμφανίστηκε ο Τζουλιάν Μπιανκόν μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα