ΑΕΚ: Τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος

«Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ – συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας μας» αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ για την χθεσινή «συγχαρητήρια» ανακοίνωση της ΕΠΟ για την μεγάλη επιτυχία της Ένωσης στο Conference League.

«Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα “ακάθαρτα”» προσθέτει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

 

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Η επιτυχία της ΑΕΚ δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά λειτουργεί προς το συνολικό όφελος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των ομάδων μας και αναδεικνύοντας τη δυνατότητά τους να διακριθούν στον διεθνή ανταγωνισμό. Η Ομοσπονδία εύχεται στην ΑΕΚ κάθε επιτυχία στη συνέχεια του UEFA Conference League» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΠΟ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Η σούπερ» γρίπη εξαπλώνεται στην Ευρώπη-Στοιχεία από το ECDC για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: 16 έχουν ικανοποιηθεί, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και 7 δεν είναι εφι...

Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία – Αναλυτικά τα στοιχεία έρευνας

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
18:26 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Επίσημη η «βόμβα»: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο πολύπειρος Αμερικανός ...
15:28 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Θα προτείνει στη Λάτσιο 4 εκατ. ευρώ και συνιδιοκτησία για τον Μανδά

Ο Παναθηναϊκός αναζητά την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη θέμα του τερματοφύλακα, καθώς μέσα σ...
15:09 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΝΒΑ: Η πρώτη… πεντάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Πέρασαν 12 χρόνια από την πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στην βασική πε...
10:46 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Δεκάδες τραυματίες σε επεισόδια στον τελικό κυπέλλου

Συνέπειες για όσους βρέθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας με σκοπό «να προκαλέσουν βία» ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα