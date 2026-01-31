ΑΕΚ: Έφθασε στην Αθήνα ο 20χρονος χαφ Χακίμ Σαχαμπό για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Σύνοψη από το

  • Ο πολλά υποσχόμενος χαφ Χακίμ Σαχαμπό προσγειώθηκε στην Αθήνα τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.
  • Η συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Σταντάρ Λιέγης για τον 20χρονο μέσο είχε «κλειδώσει» τις προηγούμενες ημέρες, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.
  • Ο Σαχαμπό αποτελεί την τρίτη χειμερινή μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΚ, ενώ τη φετινή σεζόν με τη Σταντάρ μέτρησε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ο πολλά υποσχόμενος χαφ Χακίμ Σαχαμπό προσγειώθηκε στην Αθήνα τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, βάζοντας την τελευταία υπογραφή στο συμβόλαιό του και περνώντας από ιατρικές εξετάσεις πριν από την επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης.

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Σλούκα – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο 20χρονος μέσος που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες με ρίζες από τη Ρουάντα (διαθέτει βελγικό διαβατήριο) έφτασε συνοδευόμενος από τους εκπροσώπους του στη χώρα μας.

Η συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Σταντάρ Λιέγης για τον Σαχαμπό είχε «κλειδώσει» τις προηγούμενες ημέρες, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι η ΑΕΚ θα δώσει ακόμη 250.000 ευρώ στη Σταντάρ ως μπόνους.

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ – Το Σάββατο η εξόδιος ακολουθία για τους 3 νέους από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Ο Σαχαμπό αποτελεί την τρίτη χειμερινή μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΚ μετά τις προσθήκες των Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Μπάρναμπας Βάργκα.

Τη φετινή σεζόν με τη Σταντάρ μέτρησε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και άλλες δύο στο Κύπελλο, ενώ πραγματοποίησε συνολικά 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της βελγικής ομάδας.

00:46 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

