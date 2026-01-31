Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Σλούκα – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στην 25η αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 78-79 επί της Βιλερμπάν εκτός έδρας.
  • Το παιχνίδι κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον Σλούκα να αναλαμβάνει καθοριστικούς ρόλους στην επίθεση και να τελειώνει το ματς με 26 πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ.
  • Αυτή η νίκη σηματοδοτεί ένα σημαντικό restart για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague μετά από αρνητικό μομέντουμ, με το «τριφύλλι» να βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Σλούκα – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στην 25η αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 78-79 επί της Βιλερμπάν εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί ένα σημαντικό restart για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague μετά από αρνητικό μομέντουμ, με το «τριφύλλι» να βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης.

Από το ξεκίνημα το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, με τη Βιλερμπάν να παίρνει νωρίς προβάδισμα και να κυριαρχεί στα πρώτα λεπτά. Ο Παναθηναϊκός, χωρίς τον τραυματία Κέντρικ Ναν στη σύνθεσή του, πάλεψε να βρει ρυθμό, με τον Σλούκα να αλλάζει άμεσα τα δεδομένα μόλις μπήκε στο παιχνίδι, οδηγώντας την αντεπίθεση και μειώνοντας σταθερά τη διαφορά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Σλούκα να αναλαμβάνει καθοριστικούς ρόλους στην επίθεση, τελειώνοντας το ματς με 26 πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ, και να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πάρει τη νίκη.

Στα τελευταία λεπτά η πίεση ήταν ασφυκτική, αλλά η ομάδα του Έργκιν Άταμαν, παρά τα πολλά λάθη στα οποία υπέπεσε, κράτησε τον έλεγχο και κατάφερε να φτάσει στο 78-79.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79.

Όλα τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

  • Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62
  • Χάποελ – Μπάγερν 64-79
  • Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75
  • Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79
  • Βαλένθια – Μακάμπι 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

  • Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84
  • Ερυθρός Αστέρας – Dubai Basketball 95-92
  • Μπασκόνια – Ζάλγκιρις 102-91
  • Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79

    Η βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

00:46 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

15:45 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

14:25 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

13:58 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

