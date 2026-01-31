Έργκιν Άταμαν: «Κάναμε ντροπιαστικά λάθη στα τελευταία δύο λεπτά» – «Εξαιρετικός ο Σλούκας»

Σε «ντροπιαστικά λάθη» στο τελευταίο δίλεπτο αναφέρθηκε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν με 78-79 για την 25η αγωνιστική της EuroLeague, ενώ απέδωσε τα εύσημα στον Κώστα Σλούκα για την εξαιρετική του εμφάνιση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Ελέγχαμε το παιχνίδι και ήμασταν μπροστά με αρκετούς πόντους στα κρίσιμα σημεία του ματς. Στα τελευταία δύο λεπτά της αναμέτρησης κάναμε ντροπιαστικά λάθη και τους επιτρέψαμε να καλύψουν τη διαφορά αλλά είχαμε κυριαρχία στο παιχνίδι. Σε αυτή τη φάση που είμαστε είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Ο Κώστας Σλούκας είχε μια εξαιρετική εμφάνιση και μας βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη».