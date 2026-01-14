ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, ΚιΣον Φίζελ

  • Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ ΚιΣόν Φίζελ (2,08 μ.), ενισχύοντας τη ρακέτα της με μια σημαντική προσθήκη.
  • Ο Φίζελ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της φετινής σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για την επόμενη, καλύπτοντας το κενό μετά την αποχώρηση του Κρις Σίλβα.
  • Ο νέος σέντερ της «Ένωσης» έρχεται με πολύ καλή παρουσία στο Basketball Champions League, όπου φέτος μέτρησε 10,7 πόντους και 6,3 ριμπάουντ με τη Νίμπουρκ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια σημαντική προσθήκη, ενισχύοντας τη ρακέτα της με τον ΚιΣόν Φίζελ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ (2,08 μ.) με συμβόλαιο έως το 2027. Ο Φίζελ υπέγραψε συμφωνία μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δίνοντας στον Ντράγκαν Σάκοτα μια επιπλέον λύση στη φροντ λάιν μετά την αποχώρηση του Κρις Σίλβα για τη Φενέρμπαχτσε.

Ο νέος σέντερ της «Ένωσης» έρχεται με πολύ καλή παρουσία στο Basketball Champions League, όπου φέτος μέτρησε 10,7 πόντους και 6,3 ριμπάουντ με τη Νίμπουρκ, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα στην προσπάθεια της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συμφώνησε με τον ΚιΣόν Φίζελ (KeyShawn Feazell, 27 χρ., 2μ08).

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027, ήτοι έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου και με “οψιόν” ανανέωσης για την επόμενη περίοδο».

Βιογραφικό

Ο ΚιΣόν Φίζελ γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1998 στο Χάτισμπουργκ του Μισισιπή και αποφοίτησε το 2022 από το Πανεπιστήμιο Creighton. Τη σεζόν 2022-23 έκανε το πρώτο του επαγγελματικό βήμα στην Ευρώπη με τη φανέλα της φινλανδικής Salon Vilpas, όπου είχε κατά μέσο όρο 16,7 πόντους και 9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου αγωνίστηκε στους Marineros de Puerto Plata για τρία ματς, πριν μετακομίσει στη Ρουμανία για λογαριασμό της Βολουντάρι, με την οποία είχε 11,1 πόντους και 6,2 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Φίζελ φόρεσε τη φανέλα της Μπάμπεργκ στη Γερμανία, καταγράφοντας 10,1 πόντους και 5,2 ριμπάουντ σε 27 αναμετρήσεις στη BBL. Φέτος, με τη Νίμπουρκ, σημείωσε 10,7 πόντους και 6,3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής στο BCL, ενώ στο πρωτάθλημα Τσεχίας είχε 11,2 πόντους και 5,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

«ΚιΣόν, καλώς όρισες στη “Βασίλισσα”».

01:08 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

