ΑΕΚ: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για τους «κιτρινόμαυρους» – Ποιους «έκοψε» ο Μάρκο Νίκολιτς

αθλητισμός

ΑΕΚ: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για τους «κιτρινόμαυρους» – Ποιους «έκοψε» ο Μάρκο Νίκολιτς
Πηγή: Intime

Η ΠΑΕ ΑΕΚ απέστειλε στην UEFA τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Conference League, με τις απουσίες να είναι πολλές και σημαντικές. Οι «κιτρινόμαυροι» δήλωσαν 22 παίκτες αντί για τους 25, που είναι το ανώτατο όριο, καθώς οι περιορισμοί που ισχύουν για ξένους και γηγενείς ανάγκασαν την ομάδα να αφήσει εκτός αρκετούς ποδοσφαιριστές.

Έτσι, μέχρι το τέλος του 2025 δεν θα αγωνιστούν στην Ευρώπη οι Μαρσιάλ, Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Οντουμπάτζο και ο νεαρός Δημήτρης Καλοσκάμης. Η απουσία του τελευταίου θεωρείται έκπληξη, καθώς «πλήρωσε» το γεγονός ότι οι τέσσερις θέσεις των Ελλήνων παικτών που δεν προέρχονται από την Ακαδημία καλύφθηκαν ήδη από τους Πήλιο, Ρότα, Μάνταλο και Χρυσόπουλο. Για να βρει θέση στη λίστα ο Καλοσκάμης, θα έπρεπε να κοπεί ένας ξένος.

Από τις Ακαδημίες δηλώθηκαν οι τερματοφύλακες Μπαλαμώτης και Αγγελόπουλος, που δύσκολα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, καθώς και ο στόπερ Κοσίδης.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ έχει ως εξής:

  • Στρακόσα
  • Μπρινιόλι
  • Αγγελόπουλος
  • Μουκουντί
  • Πήλιος
  • Ρότα
  • Βίντα
  • Πένραϊς
  • Ρέλβας
  • Χρυσόπουλος
  • Γκρούγιτς
  • Γκατσίνοβιτς
  • Πινέδα
  • Μαρίν
  • Μάνταλος
  • Περέιρα
  • Κουτέσα
  • Γιόβιτς
  • Κοϊτά
  • Πιερό
  • Ελίασον
  • Ζίνι

Λίστα Β: Κοσίδης, Μπαλαμώτης.

