Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη στην αναμέτρηση της Φουενλαμπράδα με τη Χιρόνα για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου ομάδας αρχικά αντίκρισε απευθείας την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή λόγω ενός μαρκαρίσματος.

Ο παίκτης έφυγε για τα αποδυτήρια.

Στη συνέχεια ο διαιτητής πήγε στο VAR για να δει ξανά τη φάση και αποφάσισε ότι έπρεπε να τιμωρήσει τον παίκτη με κίτρινη κάρτα και όχι με κόκκινη.

Ο διαιτητής ζήτησε από κάποιον να πάει στα αποδυτήρια για να φωνάξει τον ποδοσφαιριστή της Φουενλαμπράδα, καθώς δεν ίσχυε πλέον η κόκκινη κάρτα και ως εκ τούτου ο παίκτης δεν είχε αποβληθεί.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια ο ποδοσφαιριστής είδε τον διαιτητή να του βγάζει την κίτρινη κάρτα μετά την «παρέμβαση» του VAR και επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί, όμως, μπλέχθηκε σε μία «κοκορομαχία» με έναν αντίπαλο, είδε άλλη μία κίτρινη κάρτα και τελικά αποβλήθηκε σε μία φάση που δεν έχει προηγούμενο.

Δείτε το βίντεο με όλα όσα έγιναν στον συγκεκριμένο αγώνα

AHAHAH

Player called back from locker room where he already ran as his red card is overturned by Var;

Walks on and goes head-to-hard with opponent;

Gets a second yellow and is sent back to locker room! pic.twitter.com/qoszHk8i1U