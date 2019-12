Η αναμέτρηση του Krittin Koaykul με τον Artem Bahmet στο πλαίσιο τουρνουά που διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ θα μείνει στην ιστορία.

Ο Koaykul πήρε τη νίκη με 6-0, 6-0 σε 22 λεπτά δίχως να χάσει ούτε έναν πόντο. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα golden match, όπως ονομάζεται στο τένις.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί από το τελευταίο γκέιμ της αναμέτρησης.

This is the match of my last tweet! Amazing https://t.co/2DSiHWYlbz