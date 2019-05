Παρά την απογοήτευσή τους για τον αποκλεισμό από τους Ράπτορς, αλλά και το προχωρημένο της ώρας, αρκετοί φίλοι των Μπακς περίμεναν την αποστολή κατά την επιστροφή της από το Τορόντο.

Δείτε το βίντεο:

🙌@Giannis_An34 thanks fans for their support after the team returned home from Toronto!! pic.twitter.com/k8NCPp26j9