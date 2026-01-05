Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Τι εξετάζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχουν αναλάβει την έρευνα για το χάος που δημιουργήθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το STAR, θα ψάξουν αν υπήρξε δόλος και για 9 ώρες δεν πετούσε τίποτα πάνω από τα 10. 000 πόδια. Θα ξεκινήσουν με καταθέσεις από όσους εμπλέκονται και από όσους χειρίστηκαν την κατάσταση στην πολιτική αεροπορία και θα περιμένουν παράλληλα τα αποτελέσματα της ΕΔΕ που είναι σε πλήρη εξέλιξη για να γίνει μια συνεκτίμηση. Η έρευνα αυτή θα κινείται παράλληλα με την έρευνα της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε σήμερα από τον Υπουργό Υποδομών, Χρήστο Δήμα.

Επικεφαλής είναι ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ θα συμμετέχει μεταξύ άλλων και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όπως μετέδωσε το STAR, δεb θα είναι «μια έρευνα στα τυφλά». Υπάρχουν ήδη κάποια δεδομένα, καθώς το 85% των συστημάτων είναι αναλογικό, κάτι το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς, μεταφράζεται σε χαμηλό ποσοστό έκθεσης σε κυβερνοεπίθεση.

Τα συστήματα είναι από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί, κατά διαστήματα να γίνονται κάποια lifting, αλλά άλλη η τεχνολογία του τότε και άλλη η τεχνολογία του σήμερα.

Πάντως οι πιθανότητες αστοχίας υλικού εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερες, από μια υβριδική επίθεση.